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戴資穎闖進世錦賽8強追平個人紀錄 恐強碰辛度
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林昀儒廖振珽聯手 闖進捷克桌球公開賽8強

最新更新：2019/08/22 21:36
剛滿18歲的台灣「桌球神童」林昀儒（左），22日和搭檔廖振珽（右）聯手在捷克桌球公開賽男雙正賽首輪闖進8強。（中央社檔案照片）
剛滿18歲的台灣「桌球神童」林昀儒（左），22日和搭檔廖振珽（右）聯手在捷克桌球公開賽男雙正賽首輪闖進8強。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北22日電）剛滿18歲的台灣「桌球神童」林昀儒，今天和搭檔聯手在捷克桌球公開賽男雙正賽首輪，以3比0橫掃塞爾維亞老將卡拉卡瑟維奇與匈牙利的毛約羅什，輕鬆闖進8強。

世界桌球巡迴賽的捷克桌球公開賽今天正賽開打，林昀儒與廖振珽首輪面對塞爾維亞卡拉卡瑟維奇（Aleksandar Karakasevic）與匈牙利毛約羅什（Bence Majoros）的跨國聯軍，兩人開賽迅速進入狀況，首局先以11比6拿下。

次局前半段雙方互有來往，林昀儒與廖振珽一度以4比6落後，沒想到兩人展開絕地大反攻，一口氣連搶7分，反倒以11比6後來居上拿下，並取得聽牌。

狀況絕佳的台灣組合，第3局又在7比7平手之際，連拿3分率先聽牌，最後以11比8、直落三扳倒對手，順利拿下8強門票。

至於由陳思羽與鄭先知合拍的女雙組合，今天則是3比1輕取葡萄牙的奧里維拉（Leila Oliveira）與邵傑妮，同步晉級8強。

上一站保加利亞公開賽，莊智淵與陳建安這組2013世界雙打冠軍組合，就在男雙正賽首輪，從0比2劣勢下逆轉擊敗中國的趙子豪與朱霖峰，沒想到本週轉戰捷克，兩組人馬又在首輪碰頭。

可惜的是，相同的劇本，結局卻截然不同，今天莊智淵與陳建安開賽以13比11、11比5連下2局，早早取得2比0聽牌優勢，第3局雖以5比11讓出，第4局兩人打到尾盤，仍握有10比7領先。

眼看勝利就要到手，莊智淵與陳建安卻近鄉情怯，意外浪費了3個賽末點，反以13比15棄守，也被對手扳成2比2平，決勝局兩人又在6比5領先時連丟5分，陷入6比10逆境。

生死存亡關頭，兩人雖接連化解對手3個賽末點，追至9比10落後，可惜沒能一鼓作氣逆轉戰局，最終仍以9比11吞敗，慘遭對手逆轉。（編輯：張芷瑄）1080822

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