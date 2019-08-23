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捷克桌球公開賽 林昀儒廖振珽晉4強

最新更新：2019/08/23 18:42
台灣「桌球神童」林昀儒（圖）23日和搭檔廖振珽在捷克桌球公開賽8強賽，以3比0橫掃法國組合，闖進4強。（中央社檔案照片）
台灣「桌球神童」林昀儒（圖）23日和搭檔廖振珽在捷克桌球公開賽8強賽，以3比0橫掃法國組合，闖進4強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）台灣「桌球神童」林昀儒，今天和搭檔廖振珽在捷克桌球公開賽8強賽，以3比0橫掃法國組合，闖進4強，確定至少銅牌起跳。

剛過18歲生日的林昀儒，本週轉戰捷克桌球公開賽，單、雙打同時出擊，雙打會內賽首輪以3比0橫掃塞爾維亞卡拉卡瑟維奇（Aleksandar Karakasevic）與匈牙利馬約羅斯（Bence Majoros）的跨國聯軍，輕鬆挺進8強，只差一勝，就能確定獎牌到手。

林昀儒與廖振珽今天迎戰法國組合弗洛雷（Tristan Flore）、黎貝森（Emmanuel Lebesson），開賽即迅速掌控局面，輕鬆以11比6搶下首局，第2局延續氣勢，以5比0領先，並以11比5率先取得聽牌優勢。

雙方在第3局一度拉鋸，林昀儒與廖振珽在4比6落後時，連搶6分，以10比6超前，儘管遭對手化解一個賽末點，但仍成功力阻對手反撲，以11比7收下勝利。

林昀儒稍做休息後，將在男單16強賽登場，爭取8強門票。（編輯：張芷瑄）1080823

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