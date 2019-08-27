戴資穎世界排名滑落至第3 創近3年新低

世界羽球聯盟27日公布最新世界排名，台灣羽球一姐戴資穎從上週第2滑落至第3，寫下近3年來新低。（Badmintonphoto提供）中央社

（中央社記者龍柏安台北27日電）世界羽球聯盟（BWF）今天公布最新世界排名，台灣羽球一姐戴資穎上週在世界羽球錦標賽8強提前落馬，讓她最新的世界排名從上週第2滑落至第3，寫下近3年來新低。

去年BWF更改賽事安排，讓戴資穎在去年4月19日一度從世界第1跌落至第2，不過短短2週後又重返球后寶座，直至今年7月30日才退位。

事實上，今年世錦賽若戴資穎能奪冠，將可再次回到世界第1，可惜她在8強歷經3局惡戰，惜敗印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu），加上中國女將陳雨菲世錦賽打進4強，因此排名也取代戴資穎，爬上世界第2。

更糟糕的是，下週的世界排名，戴資穎將扣掉去年雅加達—巨港亞運金牌的9200分，加上台北公開賽她不會參賽，因此排名預料仍會繼續下滑至世界第4。

而根據最新的排名，日本女將山口茜仍以總積分9萬3930分高掛第1，微幅領先第2的陳雨菲1165分，而剛拿下印度隊史首面世錦賽金牌的辛度，則維持在世界第5不變。

至於男單方面，台灣羽球一哥周天成，仍以總積分8萬7478分維持在世界第2，而拿下世錦賽男單金牌的日本球王桃田賢斗，積分則突破10萬分大關，以10萬8318分穩居王座。（編輯：張芷瑄）1080827