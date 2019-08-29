美軍特戰運輸機沿台海中線飛行 國軍全程掌握

（中央社記者游凱翔台北29日電）國防部今天表示，今天上午11時偵查到一架美國籍MC-130J特戰運輸機，沿著台灣海峽中線由北向南飛行，國軍全程充分掌握，期間無異常。

適逢美國國務院21日批准軍售台灣66架F-16V戰機、中國外交部抗議，以及美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦綠灣號（LPD-20）23日由南向北通過台灣海峽後，今天則有美軍MC-130J飛經台灣海峽。

國防部下午發布新聞稿表示，國軍偵查到美籍一架MC-130J型機，於上午11時許沿台海中線由北朝南飛行，國軍均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

國防部也表示，對於台海周邊各國機、艦活動均能有效掌握，適切應處，國人可以放心。

除了今天的MC-130J外，外傳美軍P-8海神式反潛機25日也現身台灣海峽，軍方官員當時對此不予評論，並表示國軍對此均有掌握。（編輯：鄭雪文）1080829