更多編輯台推薦新聞：
海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢
國際

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年
國際

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境
生活

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

美軍特戰運輸機沿台海中線飛行 國軍全程掌握

最新更新：2019/08/29 15:46
國防部表示，29日上午11時偵查到一架美國籍MC-130J特戰運輸機，沿著台灣海峽中線由北向南飛行。圖為MC-130J同型機。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）
國防部表示，29日上午11時偵查到一架美國籍MC-130J特戰運輸機，沿著台灣海峽中線由北向南飛行。圖為MC-130J同型機。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社記者游凱翔台北29日電）國防部今天表示，今天上午11時偵查到一架美國籍MC-130J特戰運輸機，沿著台灣海峽中線由北向南飛行，國軍全程充分掌握，期間無異常。

適逢美國國務院21日批准軍售台灣66架F-16V戰機、中國外交部抗議，以及美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦綠灣號（LPD-20）23日由南向北通過台灣海峽後，今天則有美軍MC-130J飛經台灣海峽。

國防部下午發布新聞稿表示，國軍偵查到美籍一架MC-130J型機，於上午11時許沿台海中線由北朝南飛行，國軍均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

國防部也表示，對於台海周邊各國機、艦活動均能有效掌握，適切應處，國人可以放心。

除了今天的MC-130J外，外傳美軍P-8海神式反潛機25日也現身台灣海峽，軍方官員當時對此不予評論，並表示國軍對此均有掌握。（編輯：鄭雪文）1080829

延伸閱讀
美艦經台海遭共軍跟監 國防部全程監控美艦通過台海 第七艦隊罕見PO艦上監控照美艦通過台灣海峽 學者：對應中國行動而來從1996台海危機看問題 澳洲學者建議核武抗中
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報