調查局查緝破壞國土保育案 約談40人

（中央社記者蕭博文台北29日電）法務部調查局今天表示，昨天動員超過上百名調查官，全台同步查緝違法經營露營區、濫墾山坡地等國土保育案件，搜索業者營業處所16處，並約談犯罪嫌疑人40人。

調查局發布新聞稿表示，昨天動員新北市調查處等13個外勤處站，同步於北、中、南、東等地查緝濫墾山坡地經營露營區、農地非法使用、非法占用國有地、破壞水土保持、傾倒有毒廢棄物及盜賣林木等案件。

新聞稿指出，有不肖業者在新北市五股地區群聚式長期竊占國土搭建廠房經營事業、停放工程機具、堆放事業廢棄物，面積達3個標準棒球場之大。

此外，調查局查出不肖業者在南投地區竊占國有地並破壞水土保持，違法開發經營經濟農場、闢建果園；桃園市、嘉義縣則有業者於特定農牧用地或河川地違法闢建露營區，持續招攬民眾前往消費住宿。

新聞資料並指出，桃園市、台南市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣等地有業者大規模於農地傾倒事業廢棄物、農地非法移作他用或工廠排放廢水；高雄市、南投縣河川區域則有不肖業者大規模以合法掩護非法方式盜採砂石，並占據國土地堆置砂石，妨礙河道暢通。

調查局在這波行動中還查獲民眾以合法掩護非法方式，以出口樟木名義，於報關物品中夾帶盜採的38袋牛樟木，企圖將1萬9236公斤銷往中國大陸。

調查局表示，農地非法移作他用或傾倒事業廢棄物問題層出不窮，非法闢建的經濟農場或果園，多位處於特定水土保持區，潛藏土石滑落危險，業者卻為牟取私人利益，持續販售高價蔬果給國人，調查局將持續介入偵辦。

調查局指出，將從速、從嚴偵辦農地非法使用、傾倒廢棄物等案件，以有效嚇阻不法業者利用破壞國土手段大賺黑心錢，呼籲社會大眾勇於檢舉，共同保育國土資源及環境永續發展。（編輯：李亨山）1080829