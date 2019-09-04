更多編輯台推薦新聞：
影片／小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝
運動

影片／小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝

反送中近3個月 北京解決香港危機4種可能策略一次看
兩岸

反送中近3個月 北京解決香港危機4種可能策略一次看

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣
文化

國際人權博物館聯盟亞太分會 落址台灣

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台股漲近百點 季線關卡得而復失

最新更新：2019/09/04 14:04

（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天開高震盪走高，在蘋概股等電子股走揚帶動下，一度攻上季線關卡10665點位置區，但隨後得而復失，終場收在10657.31點，上漲99.1點，季線關卡前止步。

數據顯示美國8月工廠活動自2016年以來首度萎縮，以及美中貿易談判缺乏進展，上週末相互課徵新關稅，華爾街股市收盤下挫，道瓊工業指數下跌近300點。市場擔憂，英國無協議脫歐，可能為英國經濟帶來災難性後果，歐股方面也收低。

台股加權股價指數今天終場上漲99.1點，收在10657.31點，漲幅0.94%，成交值1050.78億元。各類股普遍走揚，電子類股漲幅逾1%、金融類股漲約0.5%。

觀察權值股走勢，蘋概三王走揚，台積電今天股價漲幅1.38%，收257.5元。股王大立光股價漲幅0.76%，收3980元，鴻海上漲0.95%，收74.3元。

蘋概股走勢搶眼，玉晶光上漲3.82%，收435元，可成漲2.91%，收230元。金像電、華通、燿華等PCB族群也走揚。

國泰證期表示，台股攻高，但量能未能有效放大，追高存在風險，顯示季線仍有壓力，短線上仍要留意中美貿易戰進度；台股面臨季、半年線的壓力，加上8月2日出現的10641點至10714點往下的跳空缺口也橫亙於此，賣壓相對大，短多追價力道恐縮手，後續須留意外資動向。（編輯：楊凱翔）1080904

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報