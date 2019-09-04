台股漲近百點 季線關卡得而復失

（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天開高震盪走高，在蘋概股等電子股走揚帶動下，一度攻上季線關卡10665點位置區，但隨後得而復失，終場收在10657.31點，上漲99.1點，季線關卡前止步。

數據顯示美國8月工廠活動自2016年以來首度萎縮，以及美中貿易談判缺乏進展，上週末相互課徵新關稅，華爾街股市收盤下挫，道瓊工業指數下跌近300點。市場擔憂，英國無協議脫歐，可能為英國經濟帶來災難性後果，歐股方面也收低。

台股加權股價指數今天終場上漲99.1點，收在10657.31點，漲幅0.94%，成交值1050.78億元。各類股普遍走揚，電子類股漲幅逾1%、金融類股漲約0.5%。

觀察權值股走勢，蘋概三王走揚，台積電今天股價漲幅1.38%，收257.5元。股王大立光股價漲幅0.76%，收3980元，鴻海上漲0.95%，收74.3元。

蘋概股走勢搶眼，玉晶光上漲3.82%，收435元，可成漲2.91%，收230元。金像電、華通、燿華等PCB族群也走揚。

國泰證期表示，台股攻高，但量能未能有效放大，追高存在風險，顯示季線仍有壓力，短線上仍要留意中美貿易戰進度；台股面臨季、半年線的壓力，加上8月2日出現的10641點至10714點往下的跳空缺口也橫亙於此，賣壓相對大，短多追價力道恐縮手，後續須留意外資動向。（編輯：楊凱翔）1080904