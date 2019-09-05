持大麻逛街紋身被警盯上 茄子蛋前鼓手一萬交保

（中央社記者程啟峰高雄5日電）「茄子蛋」樂團前鼓手賴俊廷昨晚在高雄街頭閒逛被查獲持有大麻，全案今天移送雄檢偵辦，經檢察官複訊上午諭令新台幣一萬元交保。警方指出，賴嫌因身上有紋身而被警方盯上。

高雄市警察局保安大隊迅雷中隊昨晚10時左右，在三民區自立一路、建國路巡邏發現一名身上有紋身的男子形跡可疑，於是上前盤查，當場在他身上起獲數公克的二級毒品大麻，後來查出他身分是賴俊廷，經漏夜偵訊，今天上午依毒品危害防制條例罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，賴嫌昨晚獨自一人於自立一路、建國路口閒逛，因身上有紋身被巡邏警網盯上盤查，當場在他身上查獲少許大麻，帶回漏夜偵辦後，今天上午移送雄檢複訊。

雄檢上午證實賴嫌是賴俊廷，檢方指出，賴男上午到案後坦承持有大麻，訊後諭令1萬元交保。

「茄子蛋」樂團由吉他手阿德、主唱阿斌、吉他手阿任及鼓手小賴組成，樂團去年拿下金曲獎最佳新人及台語專輯獎，小賴本名賴俊廷，今年4月在臉書宣布退團。（編輯：林沂鋒）1080905