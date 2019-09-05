更多編輯台推薦新聞：
早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓
早報

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓

德國知名時尚攝影師林堡辭世 享壽74歲
國際

德國知名時尚攝影師林堡辭世 享壽74歲

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

持大麻逛街紋身被警盯上 茄子蛋前鼓手一萬交保

最新更新：2019/09/05 12:26
「茄子蛋」樂團前鼓手賴俊廷4日晚間在高雄街頭閒逛被查獲持有大麻，全案5日移送雄檢偵辦，訊後諭令新台幣1萬元交保。圖為雄檢法警室電子看板公告。中央社記者程啟峰高雄攝　108年9月5日
「茄子蛋」樂團前鼓手賴俊廷4日晚間在高雄街頭閒逛被查獲持有大麻，全案5日移送雄檢偵辦，訊後諭令新台幣1萬元交保。圖為雄檢法警室電子看板公告。中央社記者程啟峰高雄攝　108年9月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）「茄子蛋」樂團前鼓手賴俊廷昨晚在高雄街頭閒逛被查獲持有大麻，全案今天移送雄檢偵辦，經檢察官複訊上午諭令新台幣一萬元交保。警方指出，賴嫌因身上有紋身而被警方盯上。

高雄市警察局保安大隊迅雷中隊昨晚10時左右，在三民區自立一路、建國路巡邏發現一名身上有紋身的男子形跡可疑，於是上前盤查，當場在他身上起獲數公克的二級毒品大麻，後來查出他身分是賴俊廷，經漏夜偵訊，今天上午依毒品危害防制條例罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，賴嫌昨晚獨自一人於自立一路、建國路口閒逛，因身上有紋身被巡邏警網盯上盤查，當場在他身上查獲少許大麻，帶回漏夜偵辦後，今天上午移送雄檢複訊。

雄檢上午證實賴嫌是賴俊廷，檢方指出，賴男上午到案後坦承持有大麻，訊後諭令1萬元交保。

「茄子蛋」樂團由吉他手阿德、主唱阿斌、吉他手阿任及鼓手小賴組成，樂團去年拿下金曲獎最佳新人及台語專輯獎，小賴本名賴俊廷，今年4月在臉書宣布退團。（編輯：林沂鋒）1080905

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報