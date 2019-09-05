U18複賽中華隊勝韓 陳柏毓6局失1分飆7K

（中央社記者楊啟芳台北5日電）U18世界盃棒球賽複賽首日上演台韓大戰，中華隊先發投手陳柏毓投6局僅失1分，飆7次三振，加上潘文輝後援3局失1分，以及打線適時發揮，7比2擊退韓國，超級循環賽2勝1敗。

U18世界盃6強複賽為超級循環賽，中華、日本、南韓、美國皆帶著1勝1敗晉級，今天中華隊交手韓國隊的比賽，中華隊派出狀況最好的陳柏毓先發主投。

2局上中華隊就展開攻勢，李灝宇、林子豪敲安打後，投手發生牽制失誤，形成二、三壘有人，王順和敲出深遠三壘安打，帶有2分打點，岳政華再補上1打點安打，取得3比0領先。

3局下陳柏毓投出保送後，被敲出2支安打掉1分，之後發生暴投，不過最後飆出三振，沒有繼續失分。中華隊5局上再有攻勢，鄭宗哲、羅暐捷敲安打後，因投手犯規進占二、三壘，李灝宇再敲安打，帶有2分打點，取得5比1領先。

6局上岳政華選到保送後，何恆佑敲安打，鄭宗哲再敲出三壘安打，送回2名跑者，添保險分，之後羅暐捷、李灝宇接連遭韓國投手李敏浩（音譯）觸身，李灝宇也對投手表達不滿。

陳柏毓投滿6局，僅被敲出4支安打，投1次保送，飆出7次三振，失1分，演出優質先發。第7局中華隊投手換上潘文輝，剛上場就連送出2次三振，演出3上3下。

潘文輝9局下雖然被敲一發陽春全壘打，不過終場中華隊還是順利以7比2擊退地主韓國隊，潘文輝後援3局僅失1分，陳柏毓則獲得本屆賽事第2勝。中華隊在超級循環賽戰績2勝1敗，明天台灣時間上午11時將交手澳洲隊。（編輯：張芷瑄）1080905