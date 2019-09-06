新北殺人棄屍案 法院裁定3被告羈押禁見

新北市施姓男子疑因錢莊內部財務糾紛，6月遭3名男員工聯手殺害在宜蘭棄屍焚燒。林口警方5日以殺人罪嫌移送3人，由檢方複訊。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月5日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市殺人棄屍案3名被告涉殺人與遺棄屍體等罪嫌重大，且有逃亡、串證、共犯之虞，新北地方法院今天表示，經法官訊問被告後，裁定羈押禁見。

新北市施姓男子疑因公司財務糾紛，6月在新北泰山慘遭員工殺害，被棄屍在宜蘭壯圍鄉。檢警逮捕3名嫌疑人，昨天在壯圍挖到部分疑似骨骸，將比對釐清是否為死者遺骸。

林口警分局調查，被害人施男的員工涉嫌吞款作假帳被發現，擔心事跡曝光，在一場衝突糾紛中，涉嫌以刀殺害施男，並焚燒棄屍。

檢方複訊江姓、陳姓、唐姓3名被告，聲請羈押禁見。新北地院今天表示，法官訊問被告後，依卷內證據資料，足以認為被告3人涉犯殺人罪、遺棄屍體罪，犯罪嫌疑重大。

法院說，被告3人所涉殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，依合理判斷，有畏重罪而逃亡、勾串證人、共犯高度誘因，並有事實足認有湮滅證據、勾串共犯之虞，非予羈押顯難確保後續追訴及審判進行，且無從以限制住居、出境、具保等手段替代，有羈押必要。合議庭裁定應予羈押，並禁止接見通信。（編輯：林沂鋒）1080906