興達海基完成首座風電水下基礎轉接段 放眼亞太

（中央社記者韋樞高雄6日電）中鋼集團興達海基公司今天與離岸風電大廠沃旭能源，共同舉行首座台灣製水下基礎轉接段試製完工典禮。興達海基表示，預計2021年後達到全產能，同時放眼亞太他國的離岸風電商機。

中鋼集團旗下興達海洋基礎公司今天與丹麥離岸風電開發商沃旭能源在高雄港74號碼頭，共同為首座台灣製水下基礎轉接段（Transition Piece，TP）舉行試製完工典禮。

經濟部次長曾文生、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）、中鋼公司總經理林弘男、風電事業發展委員會副主委鄭明城、興達海基董事長王亞洲等共同見證離岸風電產業在地化的重要里程碑。

曾文生表示，這是台灣第一座離岸風機水下基礎的轉接段試製，代表了政府推動離岸風電政策節奏很快，從規劃到遴選開發商，再到國內公司生產出零組件的速度超快。

曾文生指出，中鋼集團試製如此巨大的轉接段，以後真正的實品是1.3倍大，體積大又重，各種銲接段及產品精準度卻非常高，60公尺高的轉接段公差不超過0.2公分，這些都是豐富經驗的累積，經濟部希望透過這種工程累積經驗來培養人才；沃旭將過去開發的經驗帶到台灣，未來台灣會產製更多風機，帶動產業發展，培養更多人才，「希望大家一起努力讓能源自主化更好」。

柏森文說，2017年與中鋼集團簽了合作備忘錄，去年簽了56座管架式水下基礎合約，簽約不到1年，今天慶祝第1個轉接段完工，這不僅是興達海基的成功，也是沃旭的成就；而沃旭落實各種承諾，並不斷扶植供應鏈，從這個複雜的轉接段高12公尺，重200公噸順利完工，代表未來參與的20家供應商都準備好了。

王亞洲表示，興達海基和沃旭合作3年，非常感謝沃旭對中鋼的信任，這項難得的經驗帶動20家供應鏈一起打拚，快速提升經驗。

王亞洲指出，沃旭花了不少錢讓興達海基參與試製水下基礎，沃旭在高雄派10位工程師，在技術上協助興達順利如期如質完工，未來這56座水下基礎會安座在大彰化東南及西南離岸風場；興達得到相關經驗後，將進軍亞太市場，台灣會成為亞洲離岸風電水下基礎的重要供應中心。

王亞洲說，中鋼於高雄興達港投資新台幣68.42億元興建的水下基礎製造基地，於去年4月15日舉行動土典禮，目前建廠工程順利進行，預估今年底完工，明年開始產製管架式水下基礎（Jacket）。為國內離岸風電產業落實在地化政策和創新能技術的重要指標。

興達海基資料顯示，轉接段是管架式水下基礎中連接風機塔架、支撐結構與基礎的過渡結構。轉接段完工後總重約200公噸，高約10公尺，並於預定時程內順利完成試製，代表具備合格技術及履約能力。（編輯：楊凱翔）1080906