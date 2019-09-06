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受訪談及林志玲是否懷孕 柯文哲：該道歉就道歉

最新更新：2019/09/06 13:09
4日接受專訪提及藝人林志玲是否懷孕議題的台北市長柯文哲6日表示，「自己性平教育還是不及格，該道歉就道歉」。（中央社檔案照片）
4日接受專訪提及藝人林志玲是否懷孕議題的台北市長柯文哲6日表示，「自己性平教育還是不及格，該道歉就道歉」。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北6日電）4日接受專訪提及藝人林志玲是否懷孕議題的台北市長柯文哲今天表示，「自己性平教育還是不及格，該道歉就道歉」，但否認爆料，且與國立台灣大學醫學院附設醫院無關。

柯文哲接受「蘋果新聞網」專訪，被問及林志玲和台北市政府副發言人黃瀞瑩誰比較漂亮時說：「林志玲不是嫁人了？她已經退出比賽行列了，聽說是懷孕了吧，人家跟我說的，我不曉得誰跟我講的，我不是婦產科我不知道。」；記者再追問，「是哪個台大醫生告訴你的？」柯文哲說，「我忘記是哪一個」。

柯文哲上午出席「福利好厝邊—中正區社會福利綜合大樓開幕典禮」後受訪表示，每次看網路新聞，對這則新聞有印象，且當時受訪被問及兩人誰比較漂亮時，「這種題目我怎麼敢回答」，就隨便提個題目岔開話題。

曾任職台大醫院的柯文哲說，沒看過病例，很久沒回台大醫院，更沒聯繫台大醫師，也沒人透露相關訊息，與台大醫院無關，只是看過網路新聞有印象，就是為岔開記者詢問的話題。

媒體追問這言論是否違反醫師法；柯文哲表示，他還是應參加性別平等教育課程，「今年還要上2小時，但還沒上」。

北市府衛生局官員受訪表示，會了解柯文哲當時發言狀況及情境，才可判斷是否違法。

醫師法規定，醫師不得無故洩露因業務知悉或持有他人病情或健康資訊。（編輯：李明宗）1080906

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