新北市議員高敏慧與助理涉貪 裁定羈押禁見

（中央社記者黃旭昇新北8日電）民主進步黨籍新北市議員高敏慧涉嫌詐領助理費，檢調搜索約談複訊後，檢方認為，她與黃姓助理涉貪汙治罪條例，有串證之虞向法院聲押禁見。新北地院今天凌晨裁准兩人羈押禁見。

民進黨高敏慧是升格前的台北縣議會第14至16屆北縣議員，新北市第1屆至第3屆市議員，已經六連霸，選區在第七選區的新北市三峽、鶯歌、土城、樹林選區。

民主進步黨籍新北市議員高敏慧（圖）涉嫌詐領助理費，涉犯貪汙治罪條例，有串證之虞。新北地院8日凌晨裁准高敏慧與黃姓助理羈押禁見。（新北市議會官網）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月8日

高敏慧曾在2016年於市政總質詢時，親自點名「尚緣投」的市府工務局長朱惕之上台備詢，讓「市府首帥局長」事件，在府會間傳誦至今。

高敏慧遭檢舉，多年來，在議員任內利用親友等人頭詐領助理費，將錢挪做私用，金額龐大。

新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏，6日指揮調查局新北市調處搜索高敏慧樹林服務處，傳喚高女與黃姓助理、相關人與被告等11人到案。

檢方以貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌，以涉犯重罪與有串證之虞，6日深夜聲押高敏慧與黃姓助理，另3名被告分別以新台幣5萬、10萬元不等交保。其餘6人均請回。

因高敏慧7日凌晨拒絕夜間訊問，加上卷證繁多，新北地院於7日晚上8時許才召開羈押庭。法院今天凌晨表示，於昨晚訊問被告後，於今天裁定被告2人均羈押並禁見。

新北市議會預定於9日舉行第3屆第4次臨時會會議，聽取審計部新北市審計處對107年度新北市總決算審核報告。檢察官趕在議員撐起保護傘前夕，將相關被告與人證傳喚到案，檢附事證偵辦。

高敏慧6日移送新北檢時，面對媒體鏡頭曾喊冤，指自己是準備參加明年農會選舉而被抹黑，一度表示「事情釐清就好了」。高敏慧聲稱，相信自己的清白，最後一定沒事。

依據新北市議會規定，市議員待遇是依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定支給，每個月除市議員研究費比照直轄市府局處首長，每人新台幣12萬餘元，議員每人得聘用公費助理6人至8人。

依規定，公費助理補助費總額，議員每人每月不得超過新台幣24萬元。助理每人每月支領金額，最多不得超過8萬元。並比照軍公教人員年終獎金，發給春節慰勞金。另外，服務處每個月還有為民服務費2萬元。

亦即，市議員公費助理補助費加上為民服務費，每個月不超過26萬元。核銷方式，由新北市議員自行遴聘助理後，提交名單並載明助理補助費金額及助理本人帳號，由議會直接撥付至助理本人帳戶，並以助理本人為薪資所得稅扣繳對象。

高敏慧與黃姓助理涉嫌在申報與登載名單時，以人頭帳戶浮報並詐領助理費用，也讓公務員登載不實資訊。檢院偵訊與審理時，被告雖否認，但法院審理後，仍認為兩人涉及貪汙案重大，有串證之虞，今天凌晨裁定收押、禁見。（編輯：劉學源）1080908