黎明幼兒園長林金連參選立委 盼解決強拆迫遷

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中黎明幼兒園園長林金連，今天宣布參選立法委員，他表示，台灣強拆迫遷的問題一直非常嚴重，他出來參選，希望能夠有機會翻轉，看能否進到體制改變問題。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、台中市政府出面協調與調查重劃會等訴求，還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍的座車，並到總統府前表達抗議。

林金連今天在黎明幼兒園召開記者會，會中宣布參選西元2020年的台中市第四選舉區（西屯區、南屯區）立委，多個反迫遷團體與自救會民團都到場聲援。

林金連會前受訪表示，幼兒園有兩個與重劃會的官司，自救會提出配地無效的案件三審敗訴，但是重劃會因弊案有14人被起訴，已經提出再審，重劃會提出的拆屋告訴，台灣高等法院台中分院更三審判決幼兒園敗訴，正上訴中。

他說，目前幼兒園還有10多個幼兒就讀，但幼兒園幾乎是待拆中，只要重劃會提執行拆除，隨時都有強拆的可能，訴訟之後他每天都活在膽顫心驚的日子，生活的非常煎熬。

林金連指出，台灣強拆迫遷的問題一直非常嚴重，他出來參選，希望能夠有機會翻轉，他本來可以過很好的生活、安居樂業，因為惡質的重劃，可以說是家庭破碎，不斷的掙扎，希望政府可以聽到人民的聲音，但一直努力到現在非常絕望，看能否進到體制改變問題。

提到立委選戰，林金連說，他將以無黨籍身分參選，在台灣來講沒有一區是好打的，選舉一直以來都是由藍綠為主，其他參選的機會都很困難，但為了要翻轉台灣「我們有信心」。

台中市南屯區「單元二黎明自辦市地重劃區」面積約186公頃，重劃區自民國95年成立籌備會，重劃計畫書經台中市政府97年1月間核定、公告，黎明幼兒園被劃入重劃區，被25米道路貫穿，一半規劃為公園用地、一半為建地，但並未原地原配，幼兒園因此拒絕重劃。（編輯：謝雅竹）1080912