高普考放榜 錄取率近一成創27年新高

考選部18日舉行「108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試放榜典禮」，上午11時在國家考場榜示，應考人可於考選部全球資訊網站查榜。中央社記者郭日曉攝 108年9月18日

（中央社記者顧荃台北18日電）公務人員高普考今天放榜，考試院副院長李逸洋指出，今年高普考錄取率9.88%，創27年來的新高，但錄取人數與歷年差距不大，錄取率飆高的主因，是少子化使報名人數減少所致。

考選部上午舉行「108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試放榜典禮」，由擔任高普考典試委員長的李逸洋點榜後，於國家考場一樓公布欄公告榜單。

李逸洋致詞時表示，今年高普考報考人數為8萬6471人，到考人數5萬8797人，錄取5811人，錄取率9.88%，創下27年來的新高。

李逸洋指出，從100年起至今，每年錄取人數平均為5888人，今年錄取5811人接近平均值，因此他認為錄取率飆高最根本的因素，是少子化導致報考人數減少。從101年創下史上最高的15萬6161人報考人數後，接下來報考人數便不斷下降。

李逸洋分析，從72年到105年的34年間，平均每年報考人數10萬863人，支撐這個數字最重要的是人口因素，這34年間，當年25歲的人口平均約38.6萬多人。但是少子化以後，以今年報考最多的23到27歲的年齡層來看，民國81年到85年出生的人口數平均每年約32.4萬多人，是過去38.6萬人的84%；今年報考人數8萬6471人，比例也同步下降到約85.7%。

李逸洋說，外界有人認為報考人數下降是因為年改因素，但他認為年改的影響應該很小，否則報考人數下降的比例應該更多。少子化的的趨勢則非常明顯，而且會越來越嚴重，若從上述比例換算，他評估7年後，23到27歲的平均人口會降到26.24萬人左右，是38.6萬多人的68%，預計屆時報考人數也會下降到約7萬人左右。

另外，李逸洋指出今年高普考較為突出的數字，報考人數最多的是一般行政，高考有4293人、普考7666人報考；錄取人數最多的則是土木工程，高考錄取488人、普考371人。

各類科錄取率方面，李逸洋說，除了公職建築師因需有建築師執照才能報考，錄取率100%以外，其他類科中錄取率最高的是建築工程，高考錄取率35.5%，普考47.37%；錄取率最低的類科，則是高考的法制類科，錄取率2.99%，以及普考的法律廉政，錄取率1.64%。他恭喜上榜者加入服務民眾的行列，沒有上榜的考生可以再接再厲，相信有一天能達成心願。

今天有不少民眾親自前往國家考場看榜單，今年28歲、錄取普考教育行政的Jessie說，她是師大國文系畢業，過去曾擔任代理國中教師，但覺得帶學生與自己個性不合，因此決定來考公職。看到普考上榜，「覺得好險，但又有點失望」，因為同時報考的高考沒上榜，今年將繼續努力。

錄取高考資訊處理科的胡育嘉說，他是中正大學資管系畢業，今年4月剛退伍，準備3個月考上，看到榜單上有自己的名字非常開心，但因前陣子也錄取中華電信職缺，將考慮要去哪邊報到。

錄取高考水利工程類科的劉家瑋是台大土木所畢業，他也是今年剛退伍，在家當全職考生1個月後順利考上。他說，準備應試期間每天都是上午6時到7時起床，直到晚間11時睡覺，中間除了吃飯上廁所都在唸書，好在專業類科跟過去所學相關，以複習課程筆記為主。（編輯：鄭雪文）1080918