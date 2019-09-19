高雄街頭暴力頻傳 韓國瑜撂重話：再發生換分局長

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市連日來街頭暴力頻傳，市長韓國瑜今天說重話，展現對暴力零容忍立場，還點名前鎮警分局轄內再發生類似槍擊砸店案件就撤換分局長，再不行市警局長就要負責。

韓國瑜下午在鳳山區跑市政行程時，接受媒體訪問。韓國瑜表示，新市政府團隊非常重視民眾安居樂業，尤其安居是在樂業前面，所以一直要求市警局加強治安工作，其中3大重點工作更是重中之重，第1是反毒，要把毒品趕出校區跟社區，第2是街頭暴力，這個對高雄市的形象影響太大，第3酒後駕車，這幾個月來抓得非常緊。

他說，這兩天發生直播主相鬥引發街頭暴力，市府的態度是零容忍。針對前鎮分局轄區發生槍擊砸店案，他要對前鎮分局長提出最嚴厲的警告，再發生類似暴力犯罪，要撤換分局長，如果再不行，市警局長就要負責。請市民相信，市府團隊對維護治安的決心，絕對不會打折扣。

韓國瑜指出，跟去年同時期的暴力犯罪比較，今年大概減少418件，減少約2%，破案率提高約2%。高雄的治安大致上來講還是平順，民眾可以放心旅遊觀光及投資，高雄還是非常友善的城市。

媒體追問，刑事局隸屬中央，警政署上午大動作指派刑事局長黃明昭南下高雄坐鎮指揮辦案，是否「卡韓」或暗諷韓無法讓高雄市民安居樂業。

韓國瑜表示，日前是外交部訂定協助直轄市長出訪活動作業要點，今天是內政部，「我覺得這個是不是對高雄市及我本人，是不是有卡韓的感覺，我想全國民眾眼睛是雪亮的」。（編輯：唐聲揚）1080919