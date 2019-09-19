高市寵物店槍擊案 警以車追人逮8嫌起獲槍彈

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市前鎮區一家寵物店今天清晨遭開槍，警方以車追人，今晚循線在裕誠路一棟大樓逮捕潘姓男子等8人，起出兩把疑似作案槍枝及數支鋁棒，全案漏夜調查。

二聖一路這家寵物店17日深夜遭約10名男子闖入，其中一人持鐵棍砸毀店內玻璃，管姓店主夫妻及李姓友人見狀上前制止，雙方衝突拉扯造成李男左肩挫傷，警方事後逮捕陳姓男子等7人送辦。

這家寵物店今天清晨又被開槍示警，犯嫌共擊發4槍後開車逃逸，在店家玻璃留下3個彈痕，另1發則擊中路旁自小客車。

案發後前鎮警分局成立專案小組，根據案發現場目擊證人指證，鎖定一輛黑色賓士車輛，今天下午發現車子被棄置在高雄後火車站附近，經以車追人，發現車主藏匿在瑞豐夜市附近裕誠路一棟大樓內。

前鎮警分局長林新晃晚間穿著防彈背心，率隊前往攻堅時，聽到有人打開窗戶丟棄物品至樓下的響聲，隨後在樓下起出兩把手槍及30多發子彈。警方進入屋內將潘男等8名男子一網成擒，並起出多把球棒。

林新晃在前鎮分局接受媒體聯訪表示，潘男是車主，8人不排除與網紅直播主連千毅有關，但他們的身分及彼此關係以及涉案程度，需調查釐清。

這家寵物店接連遭砸店開槍，高雄市長韓國瑜下午接受媒體聯訪撂重話，「再發生就撤換分局長」；轄區一心路派出所所長吳國志為此被降調林園警分局警務員，遺缺由前鎮街派出所所長李邦豪接任，明天生效。（編輯：唐聲揚）1080919