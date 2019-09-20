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助高雄維護治安被指卡韓 徐國勇：勿政治語言

最新更新：2019/09/20 22:49
高雄市近日街頭暴力頻傳，除警力進駐，內政部長徐國勇（前右）20日也親自南下高雄坐鎮，受到大批媒體關注。中央社記者董俊志攝　108年9月20日
高雄市近日街頭暴力頻傳，除警力進駐，內政部長徐國勇（前右）20日也親自南下高雄坐鎮，受到大批媒體關注。中央社記者董俊志攝　108年9月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）高雄市近日街頭暴力頻傳，警力進駐有人認為「卡韓」。內政部長徐國勇今天說，不應該用所謂的政治操作來講這種話；如果市長韓國瑜平常就注重治安，高雄形象絕對不會受傷害。

高雄近日發生直播主糾紛等街頭衝突事件，繼刑事警察局長黃明昭帶著刑事人員進駐，警政署長陳家欽下午到高雄市警察局訪視，徐國勇也於晚間到高雄市警察局慰問專案小組員警。

徐國勇對於媒體聯訪提問的有關「卡韓」等議題表示，韓國瑜曾說如果再發生將換掉分局長、局長，為何會講這種話，代表治安真的不好。大家一起來把治安做好，不應該用所謂的政治操作來講這種話。

徐國勇表示，韓國瑜是總統參選人，更是高雄市長，講這種話會不會傷害員警的自尊跟形象，而指他來高雄就會傷害到高雄的形象，他要向韓國瑜說明，如果平常就很注重治安的話，高雄的形象絕對不會受傷害。

徐國勇多次強調這起治安事件中所謂的幫派份子不是3個，加起來有幾十人，如果韓國瑜老早就注意的話，事件不會發生，高雄的形象都不會受傷。他特別要求警方來處理就是為了挽救高雄形象，他來是支持高雄，大家一起合作做好治安，中央、地方一起來，不要用政治語言。如果治安做得好，誰能「卡韓」。（編輯：謝雅竹）1080920

高雄市近日街頭暴力頻傳，內政部長徐國勇（中）20日晚間南下高雄坐鎮，並接受媒體訪問。中央社記者董俊志攝　108年9月20日
高雄市近日街頭暴力頻傳，內政部長徐國勇（中）20日晚間南下高雄坐鎮，並接受媒體訪問。中央社記者董俊志攝　108年9月20日
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