助高雄維護治安被指卡韓 徐國勇：勿政治語言

（中央社記者陳朝福高雄20日電）高雄市近日街頭暴力頻傳，警力進駐有人認為「卡韓」。內政部長徐國勇今天說，不應該用所謂的政治操作來講這種話；如果市長韓國瑜平常就注重治安，高雄形象絕對不會受傷害。

高雄近日發生直播主糾紛等街頭衝突事件，繼刑事警察局長黃明昭帶著刑事人員進駐，警政署長陳家欽下午到高雄市警察局訪視，徐國勇也於晚間到高雄市警察局慰問專案小組員警。

徐國勇對於媒體聯訪提問的有關「卡韓」等議題表示，韓國瑜曾說如果再發生將換掉分局長、局長，為何會講這種話，代表治安真的不好。大家一起來把治安做好，不應該用所謂的政治操作來講這種話。

徐國勇表示，韓國瑜是總統參選人，更是高雄市長，講這種話會不會傷害員警的自尊跟形象，而指他來高雄就會傷害到高雄的形象，他要向韓國瑜說明，如果平常就很注重治安的話，高雄的形象絕對不會受傷害。

徐國勇多次強調這起治安事件中所謂的幫派份子不是3個，加起來有幾十人，如果韓國瑜老早就注意的話，事件不會發生，高雄的形象都不會受傷。他特別要求警方來處理就是為了挽救高雄形象，他來是支持高雄，大家一起合作做好治安，中央、地方一起來，不要用政治語言。如果治安做得好，誰能「卡韓」。（編輯：謝雅竹）1080920