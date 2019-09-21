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高雄街頭暴力頻傳
高雄市街頭暴力頻傳，內政部警政署刑事局長黃明昭19日南下高雄市坐鎮主持專案會議。內政部長徐國勇也表示，20日他也會親自到高雄了解狀況。高雄市長韓國瑜則說重話，點名前鎮警分局轄內再發生類似槍擊砸店案件就撤換分局長，再不行市警局長就要負責。
高雄街頭暴力頻傳
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高雄街頭暴力頻傳1/8

高雄直播主街頭衝突 涉案7人聲押1交保

最新更新：2019/09/21 08:40
高雄市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，警方19日指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起。圖為網紅主播連千毅鼓山區直播站19日遭車衝撞。（警方提供）中央社
高雄市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，警方19日指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起。圖為網紅主播連千毅鼓山區直播站19日遭車衝撞。（警方提供）中央社

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄近日發生直播主糾紛等街頭衝突事件，警方19日逮捕涉案的潘姓男子等8人，高雄地檢署檢察官昨天深夜複訊後，1人新台幣2萬元交保，向法院聲押禁見7人，雄院今天開庭審理。

直播主雙方人馬相互尋釁糾紛，自17日起連續發生相互糾眾砸店和槍擊事件，警方已陸續傳喚、查緝60多人到案，起獲改造手槍2把、子彈35發和棍棒等。

警方於槍擊事件發生後以車追人，19日循線在鼓山區逮捕涉案潘男等8人，並搜出2把改造手槍，但8人否認開槍，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

高雄地檢署承辦檢察官昨晚複訊後，諭令1人以2萬元交保，向法院聲押禁見7人，高雄地方法院今天開庭審理。

這起直播主糾紛等街頭衝突事件，引發社會高度關切，內政部長徐國勇和警政署長陳家欽昨天南下高雄市警察局慰勉專案小組時，指示查緝躲在幕後教唆者，要求專案小組絕對不能放過，除惡務盡。（編輯：林沂鋒） 1080921

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