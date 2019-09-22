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高市議會質詢準時結束 陳其邁：哪有這種涼缺

最新更新：2019/09/22 14:30

（中央社記者陳朝福高雄22日電）民進黨高雄市議會黨團昨天批評議會黨團協商以準時散會為由限制議員質詢，形同上下班制。行政院副院長陳其邁今天表示，議員要真誠為人民服務，時間到了就下班哪有這種涼缺？

經濟部「輔導機車行升級轉型說明會」高雄場上午舉行，陳其邁應邀出席，會前接受媒體聯訪所提問的高雄市議會質詢準時結束及疑為護航市長韓國瑜等問題，做了以上表示。

陳其邁表示，市議員領人民的納稅錢，開會本來就是義務，市民繳了那麼多稅金給這些公職領薪水要做些事情，對人民能夠很真誠的服務，時間到了就下班哪有這種涼缺？

陳其邁表示，為了韓國瑜要選舉而改變原來的質詢規則，當然人民難免會有這種因人設事的疑慮。

他認為，韓國瑜到底想法如何要講清楚。市府官員接受市議會監督，在所有地方制度設計跟整個監督制衡的原理來看，議會質詢的規定是要透過議會來做更改，不是幾個人門關起來就決定議會的質詢方式，高雄市議會對高雄市政府的監督當然會讓很多人覺得是不是有護航之嫌，所以還是要考慮到人民的權益，這恐怕比較重要。

高雄市議會20日發布新聞指出，議長許崑源召集黨團協商，每個議員總質詢、部門業務質詢應包括質詢和答詢時間，詢、答不予延長時間，部門業務質詢各委員會議員每人質詢20分鐘，待全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘。

民進黨高雄市議會黨團也於21日發布新聞表示，不承認20日有關剝奪議員質詢權的黨團協商。如果以準時散會為由限制議員質詢，高雄市議會議員形同上下班制，無論議案進度如何，時間到就是要散會下班，黨團深度懷疑這樣的目的只是為了讓官員逃避議員的質詢監督，身為民意代表的議員對此有負市民所託的行為或想法應該感到羞恥。（編輯：李亨山）1080922

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