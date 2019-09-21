韓批踏實外交是踏死 管碧玲：百分百選舉攻防

（中央社記者陳朝福高雄21日電）接連兩邦交國斷交，高雄市長韓國瑜批評總統蔡英文「踏實外交」是拿著大罐萬金油辣台妹「踏死」外交而已。蔡總統高雄競選總部主委管碧玲指是選舉攻防，中國用斷邦交威嚇人民。

繼索羅門之後，吉里巴斯昨天也與中華民國斷交。韓國瑜在臉書發文指出，希望中國大陸方面應該正視中華民國客觀存在的事實，在將海峽兩岸的和平及繁榮視為最重要考量的前提下，認知到中華民國邦交的穩固是兩岸和平穩定的基石。

他也批評蔡總統的「踏實外交」是無實際作為的不實空話，用永遠不變的萬金油藉口：「阿共打壓」到處抹，質疑蔡總統的外交政策，3年多沒有對台灣有利的具體外交政策或成果，「踏實外交」就只是一個拿著大罐萬金油的辣台妹「踏死」了外交而已。

身兼蔡總統高雄競選總部主委管碧玲在臉書貼文指出，這不是和外交政策、外交工作有關的問題，是百分之百2020選舉攻防的問題。

她說，中國對2020拉下蔡總統志在必得，赤裸裸的用斷邦交威嚇人民，手段和1995「導彈試射」的威嚇手段，目標心態如出一徹，激烈程度也無分軒輊。

中國1995年誤判台灣民心而助長前總統李登輝獲超高選票支持，管碧玲指出，台灣人民知道選票的團結正是和中國對話最有力量的工具，威脅手段無法讓台灣屈服。

管碧玲說，面對選舉，中國不會縮手，邦交國可能還會再被挖，「黑英」計畫只會變本加厲；週一就要審軍購條例，外交委員會應該通過決議，民進黨反對一國兩制、抗議中國外交打壓，反對中國介入選舉，籲國民黨必須表態。（編輯：林沂鋒）1080921