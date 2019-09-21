針對外交困境七問蔡總統 韓國瑜拋朝野共商國是

（中央社記者余祥台北21日電）台灣一週與兩邦交國斷交。國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團七問總統蔡英文，質疑蔡總統提不出應對方案。韓國瑜主張，兩岸對話、恢復互信，並呼籲朝野共商國是，若當選會建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。

韓國瑜今天至台中、屏東進行拜廟和產業之旅；國政顧問團總召張善政、兩岸小組召集人趙建民、兩岸小組顧問左正東、外交小組顧問邱坤玄則在台北召開記者會，檢視過去蔡總統提出的兩岸、外交主張，並向蔡總統提出七問。

第一問，連續斷交是捍衛主權嗎？邱坤玄說，蔡總統執政3年斷交7個邦交國，政府束手無策，更讓主權受到嚴重的損害，國際能見度和空間都被壓縮。第二問，罵中共就可以解決斷交危機嗎？邱坤玄表示，中共打壓是常態，有為的政府應該拿出應對的方法。

第三問，民進黨扭曲前總統馬英九外交休兵是外交休克，現在自己是否達到外交休克？第四問，蔡總統除了卸責，能保證不再斷交嗎？

第五問，蔡總統不願跟馬英九請教如何維持外交，是否該跟前總統陳水扁請教如何復交？邱坤玄說，馬英九執政8年只斷交1個邦交國，陳水扁任內斷交9國，但也復交3國。

第六問，蔡政府自誇踏實外交，現在是否變成踏死外交？第七問，蔡總統在2016年選舉時曾說，外交不是靠善意，而是靠實力，請問斷交7國靠的是什麼實力？

針對當前的外交困境，韓國瑜主張，兩岸對話、恢復互信，不只是領導人之間的對話和互信，而是要建立在民間互信的基礎之上；韓國瑜呼籲，朝野共商國是、共赴國難，韓國瑜願意跟蔡總統等朝野領袖坐下來談。

韓國瑜承諾，當選總統後，會立即建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。

張善政表示，很多人說民進黨是最好的在野黨，明年大選就要讓民進黨變回在野黨，做他們最拿手的事，台灣需要新的外交和兩岸政策。（編輯：郭萍英）1080921