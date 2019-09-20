總預算案報告 蘇貞昌：22年首次平衡預算

（中央社記者范正祥台北20日電）行政院長蘇貞昌今天向立法院報告109年度中央政府總預算案編製情形時指出，這次總預算案，不但歲入、歲出規模成長，而且是22年來首次歲入、歲出達到平衡。

蘇貞昌表示，顯示政府致力推動各項建設、為人民增福利、減負擔的同時，更嚴守財政紀律，並帶動經濟穩定成長。

立法院院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢。

蘇貞昌指出，109年度中央政府總預算案歲入編列2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增加5.5%；歲出2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，約增5.2%。

他說，歲入歲出無差短，為88年度以來，再次達到歲入歲出平衡。另債務還本850億元，全數以借舉債務（占歲出4%）彌平。

蘇貞昌表示，行政團隊將持續在拚經濟、保弱勢、護民生、壯大教科文實力及國防自主能力等面向，全力以赴，包括加速推動「五加二」產業創新及前瞻基礎建設計畫、優化投資環境、減輕家庭育兒與長期照顧負擔、增加就業機會、提高薪資所得、平衡區域發展等，讓國人都能安居樂業，台灣更加幸福。

蘇貞昌指出，109年度中央政府總預算案歲出編製重點：加速公共建設投資，完善國家基礎設施；強化科技研發創新，提升國家競爭力；提升國防戰力，持續推動新南向政策；優先照顧弱勢，營造安居樂業環境；投資教育培育人才，壯大文化實力；保障地方財源，平衡市縣發展；促進年金永續，健全勞保財務；推動再生能源，打造永續家園。

他說，109年度總預算案在嚴守財政紀律前提下，配合國家發展策略，歲入本穩健籌措，歲出本零基預算精神控制，並在「歲入成長率高於歲出成長率」等原則下審慎籌編。

蘇貞昌表示，台灣當前面臨各式挑戰，均需立法、行政兩院共同努力，攜手民間，合作克服，期盼立委們全力支持，早日通過總預算案，讓攸關國家長遠發展及人民福祉的各項施政得以順利推動。

此外，蘇貞昌說，綜合各項內外需因素，明年國內經濟仍可望穩健成長。（編輯：郭萍英）1080920