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陳雨凡：退出立委選舉 團結選民拉下費鴻泰

最新更新：2019/09/27 11:30
時代力量提名的台北市信義南松山立委參選人陳雨凡27日表示，她決定退出這次立委選舉。（圖取自facebook.com/voteufan）
時代力量提名的台北市信義南松山立委參選人陳雨凡27日表示，她決定退出這次立委選舉。（圖取自facebook.com/voteufan）

（中央社記者陳俊華台北27日電）時代力量提名的台北市信義南松山立委參選人陳雨凡今天說，她決定退出這次立委選舉，與民進黨推出的參選人、台北市議員許淑華合作，才可能拉下現任國民黨立委費鴻泰、汰舊換新。

台北市第7選區（信義、南松山）現任立委是國民黨立委費鴻泰，時代力量提名律師陳雨凡參選，民進黨則徵召台北市議員許淑華參選；另外，台灣民眾黨則推出台北市前社會局機要秘書蔡宜芳參選。

陳雨凡上午在前時代力量台北市黨部主委、無黨籍立委林昶佐，及民進黨副秘書長林飛帆、發言人李晏榕、許淑華等人陪同下，在立法院舉行「世代使命，團結台灣」記者會。

陳雨凡說，團結抗中、拉下親中候選人是她參選的初衷，言出必行、信守承諾是政治人物的基本原則，8月她提出協調整合方案，在松信區要團結每份愛台灣、守護民主力量，才可能拉下現任立委、汰舊換新。

陳雨凡表示，許淑華也認同公平正義、多元價值，相信許淑華一定可以為國會帶來更多改變的力量；「我，陳雨凡決定退出這次立法委員選舉。」跟民進黨許淑華合作，這不是容易的決定，也不是輕率的決定，未來會盡力團結選民，抵抗親中勢力的費鴻泰。

許淑華說，費鴻泰不斷在國會提案要通過中國自貿特區，是親中立委派，要將台灣經貿鎖在中國，她深切知道「下架費鴻泰」對台灣的重要性；在民進黨、時代力量選區協調陷入困境，兩人討論出協調模式，要改變台灣不是靠一個人的努力，是信念相近的彼此合作，才能贏得最後勝利，「謝謝雨凡，為了台灣選擇合作。」

林昶佐表示，2020年這不只是總統、立委選舉，更是台灣人團結抗中的重要一戰，陳雨凡從半年前民調還是0，拼到現在已經很接近現任議員，如果陳雨凡有一點私心，可以參選到底，但從上次選舉經驗來看，整合成功就有機會拉下現任立委，他支持陳雨凡決定，「團結就能看到希望」。

林飛帆說，兩位女性在松信選區展現出台灣政治圈中少有的高度，經過幾個月的協調，最終兩方找到整合共識，往團結方向前進，對他來說，「雨凡不是退、而是進，是在堅信台灣民主、鞏固台灣主權、堅持進步價值路上往前一步。」他也代表民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉表達最深謝意，相信兩人未來能有更多合作、互相支持。（編輯：郭萍英）1080927

知情人士26日透露，台北市第7選區（信義、南松山），時代力量立委參選人陳雨凡（左）與民進黨提名的台北市議員許淑華（右）進行整合民調，因陳雨凡民調較低，將退選。（左圖取自陳雨凡臉書facebook.com；右圖中央社檔案照片）
知情人士26日透露，台北市第7選區（信義、南松山），時代力量立委參選人陳雨凡（左）與民進黨提名的台北市議員許淑華（右）進行整合民調，因陳雨凡民調較低，將退選。（左圖取自陳雨凡臉書facebook.com；右圖中央社檔案照片）
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