陳雨凡退選北市立委 整合民調落後許淑華

知情人士26日透露，台北市第7選區（信義、南松山），時代力量立委參選人陳雨凡（左）與民進黨提名的台北市議員許淑華（右）進行整合民調，因陳雨凡民調較低，將退選。（左圖取自陳雨凡臉書facebook.com；右圖中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北26日電）時代力量在台北市信義南松山提名律師陳雨凡參選立委，知情人士今天透露，陳雨凡與民進黨提名的台北市議員許淑華進行整合民調，陳雨凡民調較低，因此依當初兩人協調方案，陳雨凡將退選。

中央社記者晚間詢問，明天是否將舉行記者會說明退選事宜，陳雨凡並未否認，她說，相關細節在明天記者會中，再統一說明。

台北市第7選區（信義、南松山）現任立委是國民黨立委費鴻泰，時代力量提名律師陳雨凡參選，民進黨則徵召台北市議員許淑華參選；另外，台灣民眾黨則推出台北市前社會局機要秘書蔡宜芳參選。

陳雨凡日前就與許淑華達成共識，願在台北市信義南松山區先進行整合民調。知情人士今天透露，民調結果已經出爐，陳雨凡民調低於許淑華，因此按照當初兩人協調的方案，陳雨凡明天將在時代力量前台北市黨部主委、無黨籍立委林昶佐，及民進黨副秘書長林飛帆等人陪同下，在立法院舉行記者會，宣布退選。

至於陳雨凡要退選，是否有先向時代力量黨中央報備，知情人士表示，一直以來雙方提出的整合方案，無論是內容、選項、時間都是公開的，時代力量黨中央這一週才作出決議要認真討論這個選區的整合，但也沒有真的要約時間或開始討論，所以就按照之前陳雨凡與許淑華討論的方向，進行整合。（編輯：紀淑芳）1080926