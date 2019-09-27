中籤才能質詢韓國瑜 高市議員擬聲請假處分

高雄市議會第3屆第2次定期大會第2天，時代力量議員林于凱（左）、黃捷（右）27日抽籤後抗議抽籤式質詢，林于凱說，將前往法院提起行政訴訟討回質詢權。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月27日

（中央社記者程啟峰高雄27日電）時代力量籍高雄市議員林于凱今天表示，將前往法院提行政訴訟，依行政訴訟法對高雄市議會聲請假處分，訴求會期結束前，高雄市議會應使未中籤的議員可質詢高雄市長韓國瑜。

他說，拒絕議會淪為中國國民黨恣意妄為的立法局，否則惡例一開，恐讓其他地方議會有樣學樣，不當限制議員質詢職權。

高雄市議會第3屆第2次定期大會昨天起2天議程是韓國瑜施政報告及質詢，過去採登記發言方式，讓登記議員結束發言後才散會，但議會表決通過日程表上午開會9時30分到12時30分，下午3時到6時。以66名議員扣除議長主持議事不質詢，估計2天議程，除非有議員願共用時間，否則將有29名議員無法質詢。

有44名議員上午簽到抽籤，昨天未抽中安全質詢名單的時力籍高雄市議員黃捷抽中18號，林于凱抽中31號，依質詢時間推算，預計抽中24號後的議員將無緣質詢韓國瑜。

「市民託付，議會辜負」，林于凱、黃捷說，國民黨籍高雄市議員挾議會席次優勢，濫權護航韓國瑜，侵犯議員質詢權。

民主進步黨籍高雄市議員黃文益質詢時，播放韓國瑜競選選期間稱不會溜之大吉的影片說，韓國瑜如今要落跑去選總統，應向市民道歉。

國民黨籍高雄市議員李雅靜、童燕珍隨後質詢治安、智慧產業等問題，旁聽席上則有不少民眾帶「市長加油」海報為韓國瑜加油。（編輯：李明宗）1080927