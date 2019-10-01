唐鳳訪華府 與美國務院副助卿談防假訊息

行政院政務委員唐鳳（右）1日在華盛頓與美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋會面。（圖取自唐鳳臉書facebook.com）

（中央社記者顧荃台北1日電）行政院政務委員唐鳳今天在華盛頓與美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋等人會面；這是唐鳳今年第二度訪問華府，與國務院高階官員公開會面、合照，公開程度十分罕見。

唐鳳9月25日前往美國紐約，參加聯合國大會期間外交部舉辦的周邊活動，結束紐約行程後順道訪問華府。

唐鳳上午在臉書發文表示，今天在華府和國務院「全球參與中心」（GEC）首席副協調人基馬格（Daniel Kimmage）及亞太局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）見面；唐鳳臉書上也貼出與兩人的合照。

唐鳳辦公室表示，全球參與中心是美國國務院近期針對防制假訊息成立的新單位，唐鳳4月訪問華府時也曾造訪；唐鳳今天與兩人針對如何防制假訊息、台美如何合作因應假訊息挑戰等議題交換意見。

知情人士指出，台灣政府官員與美國高層官員會面通常不公開，唐鳳此行能公開與美方高階官員會面，且將合照在臉書上公開，訪問的規格和公開程度都十分罕見，可見台美合作關係密切。（編輯：謝佳珍）1081001