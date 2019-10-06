鄭兆村首闖世錦賽標槍決賽 拚隊史首面獎牌

鄭兆村5日在卡達杜哈舉行的2019年世界田徑錦標賽標槍資格賽擲出83公尺40，搶下生涯首張世錦賽決賽門票。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北6日電）「黃金右臂」鄭兆村5日在卡達杜哈舉行的2019年世界田徑錦標賽標槍資格賽擲出83公尺40，搶下生涯首張世錦賽決賽門票，將在7日凌晨再度上陣，力拚隊史首面獎牌。

鄭兆村今年5月在國際田徑鑽石聯賽上海站繳出87公尺12成績，收下銀牌，不但成為台灣首名在鑽石聯賽奪牌的好手，還搶下奧運門票，總計本季在鑽石聯賽，共拿下1金、1銀、1銅及第4名的成績，成為台灣首名挺進鑽石聯賽標槍總決賽的選手，並在總決賽再創佳績，擲出本季最佳、生涯次佳的89公尺05摘銀。

鄭兆村前一次首度挑戰世錦賽，在資格賽遭到淘汰，這次二度叩關世錦賽，而本屆資格賽共32名好手較勁，分為A、B組，以84公尺為晉級門檻，未達12人達標時，另擇優數名好手，晉級12強決賽。

率先登場的A組，共4人擲出超過84公尺的成績，直接晉級12強決賽，包括德國選手維特（Johannes Vetter）等人

鄭兆村被分在B組，同組競爭者包括愛沙尼亞的柯特（Magnus Kirt）、德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann）、德國好手羅哈勒（Thomas Rohler）、2012倫敦奧運金牌以及2016里約奧運銅牌的華柯特（Keshorn Walcott）等人。

鄭兆村開賽狀況不理想，首擲僅79公尺08，稍作調整後再度上陣，第2擲83公尺40，僅差60公分就達標，第3擲未能再突破，僅擲79公尺88，B組最終共有3人成績逾84公尺。

鄭兆村最後靠著第2擲成績，排名全體第10名，驚險搭上決賽列車，同組的霍夫曼僅擲出80公尺06，爆冷在資格遭到淘汰，而闖進決賽的鄭兆村將在7日凌晨，力拚隊史首面獎牌。（編輯：吳協昌）1081006