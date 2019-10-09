光芒砲轟魏蘭德 與太空人殊死戰爭美聯冠軍賽門票[影]

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國職棒光芒今天在美聯季後賽首輪第4戰，從太空人賽揚強投魏蘭德手中揮出2支全壘打，以4比1贏球，系列賽扳成2比2平手，兩隊將在第5戰決定誰能與洋基爭奪美聯冠軍。

美國職棒大聯盟MLB 5戰3勝制的季後賽首輪，美國聯盟休士頓太空人與坦帕灣光芒的系列賽，光芒在前兩戰遭太空人魏蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）兩大王牌投手壓制，連輸兩場後面臨再輸就淘汰的窘境。

但第3戰回到主場，光芒打線復甦，棒打太空人「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），以10比3扳回一城，今天面對只休息3天的魏蘭德，光芒打線也毫不客氣。

魏蘭德今天用了85球，只投3.2局，有5次三振、3個保送，被擊出2支全壘打在內的7支安打，丟掉4分都是自責分，在球隊輸球後承擔敗投。

1局下半，光芒的范姆（Tommy Pham）從魏蘭德手中敲出陽春全壘打，讓球隊先馳得點，接著崔志萬獲保送、賈西亞（Avisail Garcia）擊出安打，兩出局後狄阿諾（Travis d'Arnaud）、溫鐸（Joey Wendle）連續兩支安打都帶有打點，首局打完光芒就以3比0領先太空人。

光芒進攻上雖在2、3兩局未再添分數，但都曾攻佔得點圈，給魏蘭德不小壓力，守備上還在4局上半有美技演出，擋住太空人直闖本壘的快腿阿圖維（Jose Altuve）力保不失。

因為精彩守備氣勢高漲的光芒，下個半局首名打者阿達梅斯（Willy Adames）將魏蘭德的滑球一棒轟出中外野全壘打大牆，兩出局後崔志萬再獲保送，也讓太空人換下魏蘭德，這局打完，光芒以4比0領先光芒。

太空人打者悶了7局沒能打下分數，直到8上才靠齊里諾斯（Robinson Chirinos）的陽春砲打破鴨蛋。

之後兩隊都未再添得分數，最終光芒以4比1擊敗太空人，系列賽在先連吞2敗後連拿2勝，將戰線延長到第5戰決一生死。

兩隊接下來將在當地時間10日，在太空人主場進行系列賽第5戰，贏球的一方將可晉級美聯冠軍賽，與直落3橫掃明尼蘇達雙城，率先晉級的紐約洋基爭奪美聯冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081009

影片來源：MLB YouTube頻道