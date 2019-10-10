台北國慶活動李佳芬遲到一小時 與馬英九錯身而過

歡慶中華民國108歲生日，有民團10日下午在台北國父紀念館舉辦愛國旗愛國家國慶大會，國民黨提名總統參選人韓國瑜夫人李佳芬（前右3）出席與會。中央社記者裴禛攝 108年10月10日

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今天下午代替韓國瑜北上出席國慶活動，不過因未趕上高鐵，比預定時間晚到約一小時，與前總統馬英九錯身而過，對於媒體追問是否刻意避開，李佳芬未回答。

泛藍民間團體松濤社今天下午在國父紀念館舉辦愛國旗愛國家國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬以及多位黨籍立委皆到場，外界原本預期，李佳芬會與馬英九、吳敦義同台，展現大團結氣勢。

李佳芬、馬英九和吳敦義3人表定下午2時抵達活動現場，不過，李佳芬卻比預定時間晚到一小時，約3時才抵達，但馬英九、吳敦義當時已經先後致詞完，馬英九並已先行離場，因此3人並未同台。

同時，原訂李佳芬致詞是安排在馬英九之後、吳敦義之前，但因主辦單位得知李佳芬因趕不上高鐵而晚到，因此將吳敦義致詞往前挪一個順位，後來李佳芬的致詞也改在小舞台進行。

民間團體10日國慶日下午在台北舉辦愛國旗愛國家國慶大會，前總統馬英九（前中）出席與會。中央社記者裴禛攝 108年10月10日

由於馬英九日前為韓國瑜站台曾被韓粉噓下台，後來與鴻海集團創辦人郭台銘互動熱絡，又被韓粉攻擊。媒體詢問，李佳芬遲到是否刻意避開馬英九，但李佳芬並未回應。

幕僚解釋說，李佳芬因為行程延遲，沒有趕上12時多從雲林北上的高鐵班次，改搭下午1時多的班次，因此遲到一小時；不過，根據韓辦昨天發出的通知，李佳芬上午沒有公開行程。

李佳芬致詞時表示，今天韓國瑜在高雄有行程，她代表韓國瑜到台北感謝大家。小時候大家都說光輝十月，今年真的是光輝十月，到處都看到國旗飄揚，在高雄有好多人看到國旗眼淚掉了下來，「我們要找回國家，讓中華民國招牌重新擦亮，以國家為傲，更要知道國家將來發展的重心」。

李佳芬說，韓國瑜參與總統競選的過程，她常常忘記先生是在選總統，她覺得是跟很多好朋友共同走一條對的道路，國家需要核心目標，大家要一起努力，讓台灣經濟重新站起來，老人安養、年輕人得到照顧，讓年輕一代比這一代有更寬廣的路走。

李佳芬表示，韓國瑜常常講「莫忘世上苦人多」，這應該成為中華民國的價值；謝謝大家一起陪韓國瑜走這條路，雖然辛苦，但他們會堅持，也請所有好朋友抱持正向能量一起繼續向前走，祝中華民國生日快樂。

馬英九和吳敦義致詞時皆為韓國瑜催票，盼大家總統票投韓國瑜，並讓立委席次過半，一起用選票下架民進黨。（編輯：林孟汝）1081010