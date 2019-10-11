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德國桌球賽逆轉林昀儒廖振珽 莊智淵陳建安晉4強

最新更新：2019/10/11 19:45
德國桌球公開賽男雙8強賽11日上演台灣內戰，莊智淵（右）與陳建安（左）鏖戰5局，以3比2逆轉擊退林昀儒與廖振珽，驚險闖進4強。（圖取自國際桌總網頁ittf.com）
德國桌球公開賽男雙8強賽11日上演台灣內戰，莊智淵（右）與陳建安（左）鏖戰5局，以3比2逆轉擊退林昀儒與廖振珽，驚險闖進4強。（圖取自國際桌總網頁ittf.com）

（中央社記者黃巧雯台北11日電）德國桌球公開賽男雙8強賽今天上演台灣內戰，莊智淵與陳建安鏖戰5局，以3比2逆轉擊退林昀儒與廖振珽，驚險闖進4強。

2019德國桌球公開賽在不來梅（Bremen）舉行，為國際桌總（ITTF）世界巡迴賽賽事之一，屬於白金系列賽等級。

莊智淵與陳建安男雙8強賽迎戰林昀儒與廖振珽，形成「老少對決」，開賽由莊智淵與陳建安占上風，以11比5先下一城。

莊智淵與陳建安第2局一度以5比0領先，但林昀儒與廖振珽及時回神，先扳成9比9平手，並連下2分，以11比9扳平戰局。

雙方第3局互有領先，林昀儒與廖振珽穩住陣腳，以11比9拿下第3局，搶先聽牌，但第4局再度遇到亂流，以7比11棄守。

林昀儒與廖振珽關鍵決勝局浪費5比0領先的大好機會，莊智淵與陳建安趁機拉出8比0攻勢逆轉，以11比7迎接勝利，挺進4強賽。

台灣女雙組合陳思羽與鄭先知稍早8強賽以11比9、12比10、3比11、6比11、11比7擊敗今年世錦賽冠軍、中國組合孫穎莎與王曼昱，同樣闖進4強。（編輯：張芷瑄）1081011

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