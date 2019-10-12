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韓陣營估民調11月中黃金交叉 吳敦義：我不是預言家

最新更新：2019/10/12 11:53

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營預估選情，10月底民調打平、11月中旬黃金交叉，國民黨主席吳敦義今天表示，他不是預言家，但總統參選人一定有信心，以及規劃哪一個階段應該趕多少，但當然規劃後也要有些作為，按規劃向前邁進。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義今天皆出席第67屆華僑節大會，吳敦義受訪時，做上述表示。

根據媒體民調，韓國瑜仍落後總統蔡英文，韓陣營預估，10月底民調打平、11月中旬黃金交叉，對此，吳敦義表示，他不是預言家，但總統參選人一定有信心，以及規劃哪一個階段應該趕多少，但當然規劃後也要有些作為，按規劃向前邁進。

媒體追問，對選情是否有信心，吳敦義說，當然有信心，大家團結、努力。

至於國民黨基隆立委參選人宋瑋莉昨天自稱「柯粉」迎接台灣民眾黨主席柯文哲；媒體詢問此舉是否違紀，吳敦義說，他沒有意見，他沒有在現場，他不是時事評論家。

馬英九在致詞時提到，總統蔡英文執政3年多來丟失7個邦交國，丟掉邦交國的速度，可說是歷任最快，不承認九二共識兩岸沒有互信，怎麼可能還有好的邦交。

馬英九說，外交關係就代表國際對主權的承認，蔡總統說要捍衛主權，實際上卻是在折損主權，兩岸關係未必要走到這條路，只要用心經營，恢復雙方共識，相信大陸會感受到與中華民國的關係，比其他關係重要。

吳敦義致詞時不忘替韓國瑜拉票，盼僑界總統票投韓國瑜、政黨票投國民黨，並支持國民黨提名的區域立委，用選票下架民進黨。（編輯：郭萍英）1081012

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