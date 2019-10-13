世界盃橄欖球賽日本贏蘇格蘭 首度進8強賽

（中央社記者楊明珠東京13日專電）4年一度的世界盃橄欖球賽日本隊今天迎戰蘇格蘭隊，進行分組最後一場賽事。結果日本以28比21贏蘇格蘭，隊史首度挺進8強賽。20日將對上實力堅強的南非。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）今晚在橫濱國際綜合體育館舉行A組預賽日本隊與蘇格蘭隊進行分組最後一場賽事。比賽於晚上7時45分（台灣時間6時45分）開始。

今天在比賽開打前，先向今年19號颱風哈吉貝昨天登陸日本肆虐造成死亡的人士默哀。

上半場第6分鐘，蘇格蘭羅素（Finn Russell）先達陣以及加踢得2分，蘇格蘭7比0領先。第17分鐘日本隊松島幸太郎達陣，田村優加踢得分，日本7比7追平蘇格蘭。來到第25分鐘，稻垣啟太達陣，田村優加踢得分，日本取得14比7超前優勢。第39分鐘，福岡堅樹達陣，田村優加踢得分，日本將領先差距拉開到21比7。

下半場第2分鐘福岡堅樹達陣，田村優加踢，日本以28比7擴大領先。蘇格蘭隊在下半場第9與第14分鐘分別達陣共進帳14分，終場日本以28比21擊敗蘇格蘭，隊史首度挺進8強。（編輯：郭中翰）1081013

世界盃橄欖球賽日本隊13日以28比21贏蘇格蘭，下一場將對上實力堅強的南非。圖為比賽畫面。（共同社提供）

世界盃橄欖球賽日本隊13日迎戰蘇格蘭隊，進行分組最後一場賽事，結果日本以28比21贏蘇格蘭。（共同社提供）

世界盃橄欖球賽日本隊13日以28比21贏蘇格蘭，隊史上首度挺進8強賽。圖為日本隊球員獲勝後面露喜悅。（共同社提供）