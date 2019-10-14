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戴埔鹽順澤宮冠軍帽奪金 挪威鐵人將來台領跑

最新更新：2019/10/14 21:08
戴上彰化埔鹽鄉順澤宮冠軍帽奪冠的挪威鐵人艾登，將來台為彰化馬拉松嘉年華賽事領跑。（圖取自艾登IG網頁instagram.com/gustav_iden）
戴上彰化埔鹽鄉順澤宮冠軍帽奪冠的挪威鐵人艾登，將來台為彰化馬拉松嘉年華賽事領跑。（圖取自艾登IG網頁instagram.com/gustav_iden）

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）戴上彰化埔鹽鄉順澤宮冠軍帽奪冠的挪威鐵人艾登，將來台為彰化馬拉松嘉年華賽事領跑。主辦單位工作人員透露，艾登應是受邀為彰化著名的田中馬拉松活動領跑。

23歲的艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登戴的帽子是來自彰化縣「埔鹽順澤宮」，消息曝光後除了有台灣節目特別討論，「冠軍帽」詢問度也大增，更有不少民眾爭相向順澤宮索取冠軍帽。

彰化縣政府曾和艾登聯絡邀他來台，不過當時得到的回覆是艾登行程以備戰明年東奧為主，來台恐怕要等到東奧結束。

但協辦活動的運動筆記網站今天發出採訪通知，指已邀請到艾登來台參加彰化馬拉松嘉年華活動，至於參加的詳細賽事則要等到週三（16日）記者會，由彰化縣長王惠美親自宣布。

彰化馬拉松嘉年華活動工作人員透露，其實早在半個月前就確定艾登會來台參加活動，且消息列為最高機密，不過，艾登應該是為彰化著名的田中馬拉松活動領跑。

對於艾登是否要為田中馬拉松領跑，彰化田中馬拉松活動總幹事鄭宗政並未否認，只說還是要由縣政府宣布。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081014

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The cap is back #Taiwan photo:@markuslie

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