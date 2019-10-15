大巨蛋防災避難模擬 柯文哲否認強制通過

（中央社記者梁珮綺台北15日電）台北市都審會昨天修正通過大巨蛋防災避難模擬，多名議員認為強渡關山；市長柯文哲今天說，若強制通過，審理次數不會多達7次，且若因少數人反對而停擺，「什麼事都不能做」。

至於大巨蛋有無可能在任內復工，柯文哲說，自己從來不會預設時間表，要復工很簡單，遠雄要通過環境差異分析、要申請建照與使照，而且還要重新議約，「還有很多要討論，沒那麼容易」。

台北市都審會昨天審理大巨蛋防災避難模擬，部分市議員與委員提出異議，全案仍修正通過，容易壅塞處如商場及影城轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積等。

不過，前都發局長林洲民批評是「最惡劣護航」，認為北市府集體放水，當天也是台北市歷史上「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」。

柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪，被問及壅塞點退縮後，何不再進行一次電腦模擬，以及該建議是北市府所給，詢問是否為市府刻意讓遠雄通過。

柯文哲說，專業問題專業解決，電腦模擬軟體非台灣發明，應由專業人士回答程式設定合不合理，而大巨蛋實際問題在人與空間，「空間、商場面積，特別是第一層樓不要佔太多，總之空間多一點、人少一點，比較安全」。

他說，他初始主張容留人數不要太多，不該設14萬人，先上線跑一陣子，「大家熟悉了，有把握再來處理」。

對於林洲民的批評與議員的質疑，他說，林洲民曾任局長，當年若能解決，早就解決，也不需要拖這麼久，而若他要強渡關山，大巨蛋也不會在都審會審7次。

柯文哲表示，若因1、2人反對，什麼事都不能做，那台北市的都更案也不用推，「都不用做事情（台語）」。

他也表示，大巨蛋與選舉、申辦亞運無關，因亞運最快辦理也是2030年。

柯文哲說，想秉持首都生活圈概念，與新北市長侯友宜共同申辦亞運，「老實講，我當年辦世大運真的就是純粹風風光光、大家高高興興把它辦完」，但對台北市長遠都市計畫，沒有幫助。（編輯：李錫璋）1081015