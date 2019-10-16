台積電續揚 台股再創近14個月新高

美股大漲帶動亞股全面跟進，16日早盤在台積電領軍下，指數衝至11180點，再創去年8月底以來新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北16日電）美股大漲帶動亞股全面跟進，台股也不例外，早盤在台積電領軍下，指數衝至11180點，再創去年8月底以來新高。

截至11時25分，加權股價指數上漲11點、為11122點、成交值新台幣890億元，台積電再創歷史新天價298元，有意向300元叩關，電子次族群則有散熱模組拉抬，櫃買指數也有落後補漲的味道。

分析師表示，台股在國慶連假後短短3個交易日大漲近300點，尤其是台積電漲幅更達5%以上，成為拉抬指數站穩11100點的最大推手，不過在加權指數過高之際，櫃買指數卻遲遲未創今年新高，漲勢受到壓抑，後續需觀察中小型電子股是否出現補漲行情。

分析師指出，台股在國慶連假後向上突破，加上美股強勢，多頭氣勢未減，不過短線漲多，上檔獲利了結賣壓漸重，技術面正乖離過大也有修正壓力，指數近期恐回檔，5日線11042點將是多頭首道防線。

法人則指出，台指期將在今天尾盤結算，由於外資在國慶連假後近2個交易日加碼台股約200億元，台指期也偏多操作，在結算後新倉布局值得觀察，若未平倉多單仍維持高檔，第4季行情仍可期待。（編輯：鄭雪文）1081016