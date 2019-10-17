鄭文燦授旗全運會代表隊 提高獎金盼爭取佳績

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）108年全國運動會將在19日展開，桃園市長鄭文燦今天為桃園市代表隊授旗表示，個人金牌獎勵金將從25萬元提高到32萬元，團體獎勵金從12萬元提高到15萬元，鼓勵選手爭取佳績。

108年全國運動會10月19日至24日將在桃園登場，將在45個競賽場地舉行34類競賽，屆時將有上萬名運動菁英、數千名裁判、貴賓齊聚桃園市爭取好成績。

鄭文燦表示，桃園市代表隊共有985名選手，在部分已經開始的比賽中，桃園已經在划船、輕艇以及武術得到7面金牌，上一屆桃園的總獎牌數是102面，全國排名第5，身為主辦城市除了要把各方面服務做好，也希望桃園代表隊一樣要拚佳績。

鄭文燦說，為了鼓勵選手，這次個人組拿到金牌的獎勵金，將從新台幣25萬元提高到32萬元，團體組獎勵金從12萬元提高到15萬元。另外也特別請設計師設計桃園隊logo，不但動感也很有美感，希望體育是代表一種品牌、生活與流行，讓全國運動會能夠帶來全民愛體育的風氣。

鄭文燦指出，桃園有很多優秀選手，像李智凱、鄭兆村都已拿到2020東京奧運的入場券，全運會是2020東京奧運的前哨戰跟熱身賽。期勉菁英選手通過資格挑戰，新秀選手要發光發熱，桃園市有各種培訓計畫包括移地訓練、聘請外籍教練、選手的生活補助金等，希望能激發台灣選手的潛力，挑戰自己的能力，也希望桃園隊拚到好成績。（編輯：李錫璋）1081017