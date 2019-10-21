韓國瑜遭蛋襲 國安局要求特勤針對可能事件演練

國民黨總統參選人韓國瑜日前遭蛋襲，國安局長邱國正（圖）21日表示，已要求正在受訓的特勤人員匯整案例，針對可能發生的事件做演練。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北21日電）國民黨總統參選人韓國瑜日前遭蛋襲，國安局長邱國正今天表示，反對不理性的動作，已要求正在受訓的特勤人員匯整案例，針對可能發生的事件做演練，做最好的準備。

立法院外交及國防委員會今天審查明年度國安局預算，邀請邱國正列席報告。針對韓國瑜日前在造勢場合遭人丟雞蛋，邱國正會前受訪表示，反對這種不理性的動作，他已要求目前正在受訓的特勤人員要把過往經驗及近期狀況匯整成案例，朝這方面訓練，針對有可能發生的事件做演練。

至於何時派出特勤人員對總統參選人進行維安，邱國正指出，從中選會登記開始，就會把人員派出去，國安局已準備「5加1」組特勤人員因應，每組有55位特勤人員，若總統大選有超過5組參選人角逐，都還能支應，國安局也與警政、調查局密切合作，對攻擊、抗議等相關情資都會掌握，會做最好的準備。

對於媒體報導，特勤人員若捨身擋子彈，國安局將頒發新台幣500萬元的獎金。邱國正表示，為鼓舞特勤人員克盡職責，所以有獎金發放，若因此受傷，經評鑑後會核發慰問金或獎金，並不是擋子彈就有500萬元，請各界不要誤會。

針對國安局明年擬花新台幣270萬元在本部設置兩台X光機掃描郵件，防止攻擊，但遭立法院預算中心質疑，每天僅掃描20幾包郵件。邱國正表示，國安局進行郵件檢查好多年，但目前機器已老舊，甚至有時要用目視，X光機的數量可以檢討，但國安局的著眼點是要檢驗，不是故意要浮報預算。

媒體詢問，是否有掌握受中國資助的親中媒體或網紅。邱國正指出，有掌握幾個案例，但要等事證完全才能公布說明。他透露，其中不乏知名、大家都很熟的網紅，國安局正在持續了解。

邱國正表示，中國網軍對台灣的攻擊一年有幾千萬筆，光是跟安全有關的就有600萬筆，國安局會持續注意，基本上目前國安局在網路保密方面有信心，防火牆做得還不錯。

對於陳同佳案爭議，邱國正指出，就他了解，當初案發時，法務部、陸委會都有去函溝通，但好像港府沒有回應，經過一年多後突然要把人送來，也是啟人疑竇，政府很妥善在評估。他說，「我們有我們法律的規定，也要特別注意，畢竟牽涉到政治問題，比較敏感」。

媒體追問，是否掌握勸陳同佳投案的牧師有政協委員身份的背景。邱國正表示，有聽說該名牧師有特殊背景，所以現在才要審慎處理，步步為營。對於是否要讓陳同佳來台，邱國正說，「那不是我的事情」。（編輯：鄭雪文）1081021