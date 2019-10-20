造勢場合遭砸雞蛋 韓國瑜：不追究

國民黨總統參選人韓國瑜（中）20日到台南市黃金海岸出席淨灘活動，離去時向現場支持者致意。中央社記者楊思瑞攝 108年10月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）中國國民黨總統參選人韓瑜今天下午在台南接受媒體聯訪時表示，他不會追究昨天晚上造勢場合有人丟雞蛋的事，也希望警方不要追究，未來不要再有這種事就好。

韓國瑜今天在台南安排密集行程，上午先到大天后宮、土城鹿耳門聖母廟參香；下午出席觀光政策記者會後，再轉往南區黃金海岸出席淨灘活動，晚間則造訪北區的花園夜市。

由於昨晚在水萍塭公園的造勢活動中，傳出有人丟雞蛋的情況。雖未砸到韓國瑜，但有民眾遭蛋汁波及，使得台南警方今天不敢大意，加強韓國瑜每個行程的維安工作。上午雖有民眾到場表達不同意見，但很快就被警方柔性勸離。

韓國瑜在出席淨灘活動後接受媒體聯訪時表示，台灣最寶貴的價值是言論自由，大家可以針對不同意見、政策來表述。他反對暴力，相信絕大多數台灣人民也都反對暴力。如果選舉一到就出現丟雞蛋或其他準暴力事件，都不是好事。但他不會追究，也希望警方也不要追究，未來不要再有這種事就好。

韓國瑜表示，每次一到大型選舉好像就有許多抹黑、仇恨，但他認為可用善良與公益來取代。所以要全台去跑，了解各行各業心聲，包括淨灘、捐血等公益相關活動都會一系列來安排。

他說，本來今天號召好朋友一起來淨灘，沒想到一夜之間海灘變得這麼乾淨，大家變得英雄無用武之地。但從另一角度來思考也是好事一件，因為大家願意維護環境，不管是居民或觀光客看到都會很開心。（編輯：林沂鋒）1081020