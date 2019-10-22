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鴻海3大業務挹注獲利 外資喊買目標價94元

最新更新：2019/10/22 10:33
美系外資表示，鴻海在iPhone等業務帶動下，2020年到2021年獲利將成長3%至4%，鴻海投資評等從劣於大盤調高至買進，目標價從70元上修到94元。（示意圖／中央社檔案照片）
美系外資表示，鴻海在iPhone等業務帶動下，2020年到2021年獲利將成長3%至4%，鴻海投資評等從劣於大盤調高至買進，目標價從70元上修到94元。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北22日電）美系外資表示，在iPhone、雲端及網通業務的帶動下，鴻海2020年到2021年獲利將成長3%至4%，將鴻海投資評等從劣於大盤調高至買進，目標價從70元上修到94元。

鴻海股價今天上漲0.9元開出，截至10時20分，盤中高點來到79.8元、漲幅約2.8%，成交量逾3.91萬張。

美系外資今天發布研究報告指出，鴻海2017年到2019年獲利下滑幅度介於7%至18%之間，加上經營團隊接班和投資組合更加複雜的影響，導致股價淨值比來到低點0.8倍；即使計入投資夏普和亞太電信的影響，在最糟情況下，鴻海股價淨值比仍只有0.9倍。

美系外資推估，iPhone出貨量將於2020年成長9%、2021年成長10%，受惠於iPhone、網通及雲端業務有望回溫，鴻海營收與獲利應可成長。另外，鴻海旗下工業富聯的獲利預期2020年到2021年將成長19%，加上鴻海2020年第4季有機會打入Apple Watch供應鏈，提供另一股成長動能，看好鴻海2020年到2021年獲利將成長3.5%、3.1%。

因此，美系外資將鴻海2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值上修7%、13%、13%至7.6元、7.9元、8.1元，投資評等從「劣於大盤」調高至「買進」，目標價從70元上修到94元。（編輯：鄭雪文）1081022

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