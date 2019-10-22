世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情

美國職棒大聯盟MLB世界大賽即將展開，休士頓太空人和華盛頓國民的先發強投能吃下多少局數，將是兩隊爭奪冠軍的關鍵。圖為太空人隊投手柯爾。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社休士頓21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽即將展開，休士頓太空人和華盛頓國民的先發投手陣容堪稱史上最強，這些先發的強投能吃下多少局數，將是兩隊爭奪冠軍的關鍵。

7戰4勝制世界大賽首戰，明晚8時（台灣23日上午8時）將在太空人主場進行。兩隊先發投手中，有6人在例行賽的防禦率排在前20名，這是1945年以來頭一遭；兩隊共5名投手在例行賽的三振數排在前10名，這是大聯盟季後賽首見。

太空人由柯爾（Gerrit Cole）、魏蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）組成先發投手輪值，要爭取3年內的第2座世界大賽冠軍；國民靠薛哲（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、寇賓（Patrick Corbin）的先發輪值，試圖奪下美國首都球隊自1924年來的第一座冠軍。

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）說：「假如面對國民想打好，就必須打垮他們的先發投手，逼他們做出是否換投的決定，如果只想坐等後援投手上場再好好攻擊，史特拉斯堡、薛哲這些大投手可能會投個120球、130球，他們很可能投個7局、8局，甚至完投9局，當得對面這樣的情形，就很難改變戰況了。」

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「兩邊都有驚人的先發投手陣容，這將讓比賽更好看，我只希望國民球員能在場上正常發揮，並注意一些小細節。」

世界大賽首戰，太空人派出柯爾先發，球隊在他過去16場先發時，通通拿下勝利，這名29歲的強投在過去5個月中沒有吞下任何敗投，今年包括例行賽、打到目前為止的季後賽，所有面對柯爾的打者中，有39.7%遭到他的三振出局，這是大聯盟的最佳紀錄。

柯爾本季送出全聯盟最多的326次三振，過去25次先發共投169.1局，有19勝0敗、防禦率1.59的驚人表現。

薛哲今年例行賽戰績11勝7敗，防禦率2.92，三振保送比更是全聯盟最佳的7.364，季後賽表現同樣穩定，有2勝0敗、防禦率1.80的成績。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1091022