MLB阿圖維再見轟擊垮洋基 太空人世界大賽戰國民[影]

美國職棒休士頓太空人19日靠阿圖維（左）的再見兩分砲，以6比4擊敗紐約洋基拿下美聯冠軍。（圖取自facebook.com/Astros）

（中央社休士頓19日綜合外電報導）美國職棒美聯冠軍賽，一路領先的太空人在9上被洋基追平，但靠阿圖維揮出再見兩分砲，終場6比4獲勝，系列賽4勝2負力克洋基闖進世界大賽，將與國民爭霸。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟7戰4勝制冠軍賽打完5戰後，休士頓太空人帶著3比2優勢，在今天回到主場迎戰紐約洋基，太空人今天的先發投手，是昨天第5戰後援1局無失分的皮考克（Brad Peacock），他是史上第4位在季後賽投完比賽最後1局後，休息0天就在隔天立刻先發的投手。

太空人靠古瑞爾（Yuli Gurriel）1上的3分砲一路領先，打完8局以4比2握有優勢，但9上被洋基勒梅休（DJ LeMahieu）擊出追平比數的兩分打點全壘打，讓比賽回到原點。

9下2出局後，斯普林格（George Springer）獲保送，下一棒的阿圖維（Jose Altuve）從洋基終結者「火球男」柴普曼（Aroldis Chapman）手中轟出再見兩分砲，最終以6比4擊敗洋基，並以4勝2負成績闖進世界大賽，獲得與華盛頓國民爭奪今年世界大賽冠軍的機會。

1局下半1出局後，阿圖維擊出中外野方向二壘安打，兩出局後布里格曼（Alex Bregman）獲保送，古瑞爾一棒揮出左外野方向3分砲，讓太空人在1下就以3比0領先。

下個半局，葛雷戈里斯（Didi Gregorius）在兩出局後敲出二壘安打，再靠著桑傑士（Gary Sanchez）的安打回到本壘，讓洋基追回1分，洋基3、4、6局都有大好得分機會，但只在4上靠厄謝拉（Gio Urshela）的陽春彈再添1分。

6上太空人右外野手瑞迪克（Josh Reddick）以飛撲的美技守備抓下出局數，化解失分危機；下個半局首名打者阿圖維獲保送，布蘭特利（Michael Brantley）的安打讓球隊攻占一、三壘，布里格曼雖擊成滾地球，但洋基雙殺不成，太空人拿下第4分，以4比2領先。

太空人7上再度出現危機，但左外野手布蘭特利飛撲接殺洋基打者，並讓跑者回一壘不及，靠著雙殺守備化解失分的可能。8下太空人在2出局時攻占滿壘，可惜代打的狄亞士（Aledmys Diaz）擊出內野滾地球出局，

9上洋基首名打者厄謝拉安打上壘，1出局後勒梅休從太空人終結者奧蘇納（Roberto Osuna）手中揮出追平比數的兩分砲，讓比賽以4比4回到原點。

7戰4勝制的世界大賽，預計在當地時間22日在太空人主場進行第1戰。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081020

影片來源：MLB YouYube頻道