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首頁 / 重點新聞

創亞洲先例 台歐盟合辦多元性別人權研討會

最新更新：2019/10/23 13:05
行政院為提升LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者）人權，24日至25日將與歐洲經貿辦事處在台北共同舉辦LGBTI人權國際研討會。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
行政院為提升LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者）人權，24日至25日將與歐洲經貿辦事處在台北共同舉辦LGBTI人權國際研討會。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）行政院今天表示，為提升LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者）人權，24日至25日將與歐洲經貿辦事處在台北共同舉辦LGBTI人權國際研討會；這是亞洲地區首次由官方主辦這類國際研討會。

行政院性別平等處今天透過新聞稿表示，為提升LGBTI人權，行政院與歐洲經貿辦事處24日至25日共同舉辦「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會－婚姻平權與同志人權保障」。

性平處指出，這是亞洲地區首次由官方主辦LGBTI人權保障的國際研討會，共有歐盟代表、22位駐台使節，以及來自歐亞31個國家、260位代表與會進行經驗交流與討論；藉由歐盟及台灣婚姻平權經驗，攜手促進亞洲地區LGBTI權益。

性平處表示，台灣今年5月17日通過同婚法案，成為亞洲第一個、全球第27個同婚合法國家；鼓舞歐亞各國踴躍報名這次活動，期望藉由這次分享交流，汲取台灣與各國相關實務作法與經驗，進而植基性別平權意識，深化、廣化人權保障，建立跨國交流網絡。

性平處指出，為深化各國婚姻平權經驗交流並探究未來面臨的挑戰，這次研討會主題聚焦在歐盟、亞洲國家推動同性婚姻平權政策及推動經驗、同志人權進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視的社會環境等。

第一天會議將邀請副總統陳建仁、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）開幕致詞，並由政務委員羅秉成、立法委員尤美女、推動法國同婚法案的前國會議員比內（Erwann Binet）發表專題演講。第二天則針對同志人權各國進展與未來挑戰，以及建立對多元性別友善、消除歧視的社會環境等兩大主題，進行分組討論。（編輯：謝佳珍）1081023

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