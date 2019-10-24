台達電連9年入選台灣20大國際品牌 價值提升12%

台達電連續第9年入選前20大品牌，品牌價值再提升12%，達2.97億美元，是成長最多的大型工業品牌。圖為台達電22日參與新加坡「工業轉型亞太區博覽會」，展覽垂直多關節機器人，結合智慧科技IoT咖啡機打造專屬工作站，實現人機協同服務模式。（台達電提供）

（中央社記者韓婷婷台北24日電）2019年台灣國際品牌價值調查今天揭曉，台達電獲第14名，品牌長郭珊珊表示，這是台達電連續第9年入選前20大品牌，品牌價值再提升12%，達2.97億美元，是成長最多的大型工業品牌。

台灣國際品牌價值調查由工業局主辦，並由國際專業品牌鑑價機構Interbrand協助執行。台達電每年投入7%至8%的營收於技術研發，近年領先布局智慧城市、5G、8K等重要產業趨勢，同時善盡企業社會責任的品牌定位廣獲肯定，因此台達電品牌價值持續成長再創高峰。

郭珊珊代表受獎時表示，2019年是充滿機會與挑戰的一年。隨著5G技術進入商轉與應用，智慧城市建設在全球蓬勃展開，台達電憑藉領先市場的電力電子核心技術，以物聯網為基礎，為智慧城市中的通訊、建築、基礎設施及工業製造等領域提供高效節能的綠色解決方案。

另一方面，台達電運用電源與散熱管理的優勢，發表全球首台36000流明超高亮度DLP背投式8K雷射投影機，將視覺體驗帶入嶄新境界，領先掌握2020東京奧運的8K商機。日前與東方明珠集團聯手打造全球首座8K影像實驗室，開創了領先的投影商業模式。

郭珊珊表示，為了因應美中貿易戰持續升溫，台達電透過收購泰達電Delta Electronics （Thailand）股權強化全球布局，提供更靈活的生產配置與更完善的服務網絡，以降低區域性經濟風險。

郭珊珊指出，台達電鎖定建築節能、低碳交通、資通訊為策略市場，以物聯網為基礎，打造整合式樓宇管理平台，提升建築營運效率。在交通領域，台達電積極佈建電動車充電基礎設施，提供儲能及雙向電動車充電方案。（編輯：楊玫寧）1081024



