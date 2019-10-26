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賴清德探視余苑綺 不捨立委余天蠟燭兩頭燒

最新更新：2019/10/26 13:37
前行政院長賴清德（左2）26日探視民進黨立委余天（右2）罹癌女兒余苑綺（左3）。（讀者提供）
前行政院長賴清德（左2）26日探視民進黨立委余天（右2）罹癌女兒余苑綺（左3）。（讀者提供）

（中央社記者溫貴香台北26日電）前行政院長賴清德今天探視民進黨立委余天罹癌女兒余苑綺，他表示希望大家為余苑綺集氣也支持余天，因余天蠟燭兩頭燒，要照顧愛女，選舉又面臨台灣民眾黨的挑戰，壓力很大。

賴清德結束美國輔選行程返台後，第一站到醫院探視民進黨立委余天的女兒余苑綺，上午抵達醫院後，余天、李亞萍一家人至醫院大門口接待，賴清德在病房停留約20分鐘後，由院方、余天夫婦陪同受訪。

榮民總醫院院長張德明表示，榮總第一時間已組成7人專家小組，希望結果能夠很好。賴清德表示，非常感謝榮總盡心盡力為余苑綺提供好的醫療，目前狀況算穩定，希望後續所有好朋友能夠為余苑綺集氣，也幫余天加油打氣。

被詢及是否啟動國內輔選行程，賴清德表示，今天是探視余苑綺的病情，不談其他事情。記者追問蔡賴配是否有進展，賴清德回應，「謝謝，不談其他事情。」

前行政院長賴清德（前右）結束美國輔選行程返台後，第一站到醫院探視民進黨立委余天的女兒余苑綺。（讀者提供）
前行政院長賴清德（前右）結束美國輔選行程返台後，第一站到醫院探視民進黨立委余天的女兒余苑綺。（讀者提供）
前行政院長賴清德26日上午到榮總探視民進黨立委余天女兒余苑綺，呼籲大家為余苑綺集氣也為余天加油打氣，讓余天高票連任。中央社記者溫貴香攝　108年10月26日
前行政院長賴清德26日上午到榮總探視民進黨立委余天女兒余苑綺，呼籲大家為余苑綺集氣也為余天加油打氣，讓余天高票連任。中央社記者溫貴香攝　108年10月26日

賴清德探病前受訪表示，余天愛女心切，因愛女兒潸然落淚，父女情深令人非常感動，因此特別送祝福給余苑綺，希望她早日康復，也給余天夫婦加油打氣。余天現在是蠟燭兩頭燒，一方面要到醫院照顧愛女，一方面自己的選舉狀況越來越激烈。

賴清德表示，余天的選情本來沒有問題，現在不巧民眾黨在同一個選區提名立委參選人，對余天而言是非常大的壓力。

賴清德呼籲，這場選舉希望大家支持余天，讓余天高票當選連任，不要發生遺憾的事情。（編輯：楊玫寧）1081026

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