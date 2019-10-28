澳洲民眾連署籲外交承認中華民國台灣 澳政府單位將回應

澳洲民眾向澳洲國會請願，要求澳洲政府給予中華民國在台灣正式外交承認，獲得逾5000人連署。（圖取自澳洲眾議院請願網站aph.gov.au）

（中央社記者石秀娟雅加達28日專電）有澳洲民眾向澳洲國會請願，要求澳洲政府給予中華民國在台灣正式外交承認。至今獲得逾5000人連署，相關政府單位將會回應。

根據澳洲眾議院的請願網站，這項請願案的編號EN1120，由加文．達菲（Gavan Duffy）近期發起。此案請求眾議院要求澳洲政府，給予中華民國在台灣正式、全面的外交承認。

請願案指出，澳洲與中華民國在台灣現在沒有正式外交關係，但中華民國是澳洲實質的貿易夥伴，兩國目前維持非正式的外交關係，雙方互設的代表處是實質上的大使館（de facto embassies）。

請願書說，中華民國是有2400萬人口的現代自由民主國家，是東亞地區落實民主與法治的燈塔，在東亞地區的防衛與安全方面，中華民國扮演重要角色。

請願書強調，原則上所有愛好民主、自由的國家都應該給予中華民國在台灣正式的外交承認，世界上有一個中國與一個台灣並存，這是長久以來的事實。

根據澳洲國會網站的說明，連署發起人必須是澳洲居民或公民，開放連署的請願案經過國會請願委員會的審議通過，其中一項審議標準是，請願內容是眾議院的職權。

澳洲國會並未要求最低連署門檻。這項請願案的連署到11月20日截止，請願委員會將此案送給相關政府部門，政府部門需對請願委員會及眾議院做出回應。

美國白宮請願網站在今年8月時曾有民眾發起「購買台灣」的連署，呼籲美國政府買下台灣。德國9月有民眾向國會請願，呼籲德國國會要求德國政府與中華民國建交。（編輯:韋樞）1081028