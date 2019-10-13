籲美國承認台灣請願案 一週內迅速達連署門檻

美國白宮請願網站7日出現呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，才經過1週，請願案已迅速在13日達到10萬人門檻。（圖取自美國白宮請願網站網頁petitions.whitehouse.gov）

（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美國白宮請願網站7日出現呼籲「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願案，才經過一週，請願案已迅速在今天達到10萬人門檻。根據相關規定，白宮官員將在60天內做出回應。

署名「K.W.」的人士，7日在白宮請願網站發起連署，呼籲「美國應正式承認台灣為獨立自治的國家，一如超過60年來的狀況」。

由於這項請願案出現不久前，由德國民眾發起、建議德國政府與中華民國（台灣）建交的請願案，才順利在3日前通過立案門檻5萬人，白宮這項最新請願提議，也特別受到外界矚目。

許多網友紛紛在網路上分享白宮請願案網址，呼籲外界響應連署。請願案11日時僅1萬9000多人參加連署，但透過媒體報導及網友自發性宣傳，連署人數在過去兩天內急速成長，於台北時間今天4時15分超過10萬人門檻。預期連署人數在截止日11月6日前，還會繼續成長。

發起人在請願網站寫道，台灣獨立自治已有60年，住在這個島國的2300萬台灣人民是其他亞洲國家的典範，台灣已在1996年以無流血方式從威權獨裁轉型至民主政體，並舉辦首場總統大選。

請願發起人表示，台灣是個領袖國家也是美國夥伴，提供其他國家人道援助及在災難發生時派遣救難隊。除此之外，發起人說，台灣是美國在太平洋地區戰略夥伴，也是協助圍堵中國的重要盟友。

發起人強調，台灣2300萬民眾是時候在聯合國擁有代表，「但唯有美國正式承認台灣，讓其他國家起而響應，這件事才可能發生」。（編輯：林憬屏）1081013