主動爭取駐台 法代表：尋求務實方式台灣參與國際

法國新任駐台代表公孫孟5日表示，他的首要任務包括讓台灣在法國更廣為人知，及持續促進台法在新創等領域交流。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月5日

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）9月到任的法國新任駐台代表公孫孟今天表示，他曾多次派駐亞洲，包括越南、日本等，這是首次來台。駐台期間，他的首要任務包括讓台灣在法國更廣為人知，並持續促進台法在新創等領域交流。

進入法國外交部服務已超過30年的公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）曾派駐越南、印尼、日本、突尼西亞、加拿大等國，這次是主動爭取派駐台灣並順利獲得駐台的機會。

57歲的法國在台協會主任公孫孟今天與媒體茶敘時表示，30年前，他首次外派是派駐越南，後來也曾派駐日本，他很喜歡在這兩地的派駐生活，而台灣就在越南、日本之間。

談到他駐台任內的優先工作，他說，第一項任務就是「要讓台灣在法國更廣為人知」，促使更多法國人來台灣旅遊或工作，同樣地，也讓更多台灣人到法國，藉此促進雙方人民之間的往來與對彼此的理解。

他打趣地說，有些法國人總覺得「法國是世界的中心」，但其實很多時候，對世界其他地方的了解並不多。

公孫孟並提到最近在網路很夯、由法國導演拍攝的「不要去台灣」（Don't Go To Taiwan）影片。他說，這類影片有助加深對台灣的認識，他也分享給在法國的親友。

影片來源：Tolt around the world YouTube頻道

他指出，其他的工作目標包括連結台法之間藝術、文學等各領域的人才，以及促進台法創新、AI、新創公司之間的交流。

他說，將延續前任法國駐台代表紀博偉（Benoit Guidee）的工作主軸，持續推動科技、創新創業等領域交流。創新合作仍是法國政府優先推動的政策。

法國在台協會指出，除了舉辦創新週活動，法國也將派出代表團來台參加Meet Taipei創新創業嘉年華活動。

公孫孟也說，希望能在台灣的超市裡看到更多的法國產品，包括法國牛肉、豬肉等肉品。台灣人喜歡吃美食，他認為法國產品在此也能做出貢獻。

此外，媒體問及，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國期間，與中國國家主席習近平的會面是否將觸及香港、新疆的人權問題。他說，無法在總統發言之前，代他回答；不過，他相信，對歐洲來說，人權是很重要的議題，當這2位領袖坐下來談話時，會談到相關的議題。

他進一步表示，法國跟歐洲已經明確表達立場，希望香港不再要有任何暴力情況，而是可以透過討論找到解決問題的方式。對於香港情勢，「我們很關切，也密切關注中」。

至於有關台灣的國際參與，他說，就某些領域來說，和每一個人合作符合法國利益，例如在健康議題上，疾病是無國界的，對抗疾病是全球共同的目標；法國正在尋求讓台灣可以參與的方法，並盡可能以務實的方式來處理。（編輯：楊玫寧）1081105