7台灣旅客北海道租車出遊車禍 1女重傷

（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本北海道上川的上富良野町上午發生台灣觀光客租車出遊與大型拖車相撞的事故，這起車禍導致車上一名女乘客受重傷、2人骨折、1男童受輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時50分（台灣時間10時50分）左右，上富良野町東7線北的十字路口，一輛汽車與大型拖車相撞。

警方表示，這輛汽車是租賃車，車上有來自台灣的觀光客共7人，其中一名30多歲的女性在車禍發生後陷入昏迷，傷勢嚴重。

另外，有60多歲的一男一女骨折，送醫治療，但無生命危險。另有一名男童輕傷。大型拖車的60多歲男性駕駛沒受傷。

報導說，車禍現場沒有號誌燈，租賃車一旁有暫時停車的標誌。警方忙著釐清租賃車上7人的身分並調查車禍的肇事原因。

警方指出，根據初步研判，這輛租賃車的駕駛可能沒看到一旁暫時停車的標識。

針對台灣旅客在北海道租車旅遊發生車禍，外交部發言人歐江安表示，此起交通意外發生後，駐札幌辦事處已在第一時間提供相關協助。

經駐館查證，台灣旅客是7人同車，與幹道卡車相撞，一名台灣女性旅客傷重昏迷中，其餘旅客無生命危險。駐札幌辦事處已協助旅客與當地日本警方、醫院及相關單位聯繫處理。

外交部另請駐札幌辦事處立即派員前往探視，並提供後續協助。外交部再次呼籲，旅外國人務必注意海外交通安全並辦理旅遊保險。（編輯：周永捷）1081107