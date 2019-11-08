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MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄[影]

最新更新：2019/11/08 11:15
美國職棒大聯盟MLB銀棒獎得獎名單7日公布，洛杉磯天使隊的楚勞特7度獲獎，紀錄傲視群雄。（圖取自facebook.com/Angels）
美國職棒大聯盟MLB銀棒獎得獎名單7日公布，洛杉磯天使隊的楚勞特7度獲獎，紀錄傲視群雄。（圖取自facebook.com/Angels）

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB銀棒獎得獎名單今天公布，18名得獎者中有8人是首度獲獎，而洛杉磯天使的楚勞特（Mike Trout）生涯至今7次獲得肯定，紀錄在這次得獎者中傲視群雄。

28歲的楚勞特2011年在天使站上大聯盟舞台，生涯至今9個球季，有7季獲得銀棒獎肯定，並列外野手第3多，7座外野手銀棒獎的紀錄，與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、葛雷諾（Vladimir Guerrero）、格溫（Tony Gwynn）齊名。

生涯獲得最多次外野手銀棒獎的是12度獲獎的邦茲（Barry Bonds）；曼尼（Manny Ramirez）生涯8次獲得外野手銀棒獎，則是排在第2。

本季的銀棒獎得主當中，共8人是第一次獲獎，包括美國聯盟明尼蘇達雙城的捕手賈維爾（Mitch Garver）、克里夫蘭印地安人的一壘手桑塔納（Carlos Santana）、紐約洋基的二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）、休士頓太空人的三壘手布里格曼（Alex Bregman），以及國家聯盟亞特蘭大勇士的一壘手弗利曼（Freddie Freeman）、二壘手阿比斯（Ozzie Albies）、外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）與洛杉磯道奇的外野手貝林格（Cody Bellinger）。

然而競爭最激烈的是美聯二壘手，勒梅休這次是擠下生涯5度獲得銀棒獎的太空人阿圖維（Jose Altuve），拿下美聯二壘手銀棒獎。

阿圖維本季例行賽出賽124場，500個打數揮出149支安打，打擊率2成98，其中有31支全壘打、3支三壘安打、27支二壘安打是長打，掃進74分打點；勒梅休本季打145場，602個打數揮出197支安打，打擊率3成27，其中有26支全壘打、2支三壘安打、33支二壘安打，掃進102分打點。

這次銀棒獎最大的團隊贏家非勇士莫屬，在國聯9個銀棒獎中，勇士球員拿下其中3座。

銀棒獎完整名單如下：

美國聯盟

一壘手：克里夫蘭印地安人的桑塔納（Carlos Santana）

二壘手：紐約洋基的勒梅休（DJ LeMahieu）

三壘手：休士頓太空人的布里格曼（Alex Bregman）

游擊手：波士頓紅襪的柏格茨（Xander Bogaerts）

外野手：休士頓太空人的斯普林格（George Springer）、波士頓紅襪的貝茲（Mookie Betts）、洛杉磯天使的楚勞特（Mike Trout）

捕手：明尼蘇達雙城的賈維爾（Mitch Garver）

指定打擊：明尼蘇達雙城的克魯茲（Nelson Cruz）

國家聯盟

一壘手：亞特蘭大勇士的弗利曼（Freddie Freeman）

二壘手：亞特蘭大勇士的阿比斯（Ozzie Albies）

三壘手：華盛頓國民的倫登（Anthony Rendon）

游擊手：科羅拉多洛磯的史托瑞（Trevor Story）

外野手：亞特蘭大勇士的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、洛杉磯道奇的貝林格（Cody Bellinger）、密爾瓦基釀酒人的葉立奇（Christian Yelich）

捕手：費城費城人的瑞爾穆托（J.T. Realmuto）

投手（國聯不設指定打擊）：亞利桑納響尾蛇（現休士頓太空人）的葛蘭基（Zack Greinke）。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1081108

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