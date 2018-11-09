單季獲2座銀棒獎 馬蒂內茲創大聯盟新紀錄

美國職棒大聯盟紅襪隊球員馬蒂內茲是史上首位在同一年中，拿下2個銀棒獎的選手。（圖取自馬蒂內茲IG網頁instagram.com/jdmartinez28）

（中央社記者李晉緯台北9日綜合報導）美國職棒大聯盟銀棒獎得獎名單今天出爐，紅襪的馬蒂內茲（J.D. Martinez）在美聯指定打擊、外野手2個位置都獲獎，是史上首次在同一年中，拿下2個銀棒獎的選手。

大聯盟銀棒獎1980年開始頒發，過去曾有選手在不同位置拿下銀棒獎，但像馬蒂內茲一樣，在同一年拿下2個不同位置銀棒獎的情況，過去還未曾發生過。

馬蒂內茲本季出賽150場，擔任指定打擊93場400打席有打擊率2成97、27支全壘打、79分打點的成績，擔任外野手57場249打席有打擊率3成84、16支全壘打、51分打點的表現。

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在這次銀棒獎得獎者中，以美聯外野手楚勞特（Mike Trout）6度獲獎最多，另有國聯捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）、國聯二壘手巴艾茲（Javier Baez）、國聯游擊手史托瑞（Trevor Story），國聯3外野手葉立奇（Christian Yelich）、裴拉塔（David Peralta）、馬凱奇斯（Nick Markakis），及在美聯指定打擊獲選的馬蒂內茲是首度獲獎。

美聯各位置獲獎選手，分別是紅襪指定打擊馬蒂內茲、皇家捕手培瑞斯（Salvador Perez）、白襪一壘手阿布瑞烏（Jose Abreu）、太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）、印地安人三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）、印地安人游擊手林多（Francisco Lindor），而獲獎的3名外野手分別是紅襪的貝茲（Mookie Betts）和馬蒂內茲、天使的楚勞特。

國聯各位置獲獎選手，分別是洛磯投手馬奎斯（German Marquez）、馬林魚捕手瑞爾穆托、響尾蛇一壘手史密特（Paul Goldschmidt）、小熊二壘手巴艾茲、洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、洛磯游擊手史托瑞，而獲獎的3名外野手分別是釀酒人的葉立奇、響尾蛇的裴拉塔、勇士的馬凱奇斯。（編輯：張芷瑄）1071109